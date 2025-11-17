70代の両親は貯蓄が「1500万円」あるそうなのですが、40歳の私は「貯蓄がほぼゼロ」です。“40代の平均”ってどのくらいですか？ 住宅ローンもあるなら普通でしょうか？

70代の平均貯蓄

金融経済教育推進機構の調査によると、70代の二人以上世帯の貯蓄の平均値は1923万円、中央値は800万円となっています。平均値が高く見えるのは、一部の高額資産を保有する世帯が数字を押し上げているためです。そのため、多くの家庭に近い水準を知りたい場合は、中央値に注目するのが適切といえます。

つまり、「70代はだいたい2000万円近く持っている」と思うよりも、「半分の世帯は800万円以下」という見方をしたほうが、現実的なイメージに近いといえるでしょう。



40代の平均貯蓄

一方、40代の二人以上世帯の貯蓄平均値は944万円、中央値は250万円です。

ここでも平均値と中央値に開きがあるため、「世の中の40代は1000万円近く持っている」と単純に考えるのは現実的ではありません。実際には、半数の世帯は250万円以下しか貯蓄がなく、さらに、貯蓄ゼロの世帯も25％程度存在します。

つまり、「40代で貯蓄がゼロ」という状況は決して珍しいわけではなく、多くの家庭が同じ悩みを抱えているといえるでしょう。



40代が貯蓄しづらい背景

40代が貯蓄しづらい理由として、ライフイベントに伴う支出の多さが挙げられます。

例えば、40代の多くの家庭では、子どもが中学・高校・大学へ進学し、年間で数十万円から数百万円単位の支出が発生することも少なくありません。

また、30代や40代でマイホームを購入した人は、毎月やボーナス時のローン返済も重くのしかかります。

さらに、近年は物価高の影響で食料品や光熱費の値上がりが続き、可処分所得を圧迫しています。

こうした要因から、40代は貯めたい気持ちはあっても、実際には出ていくお金が多い世代といえるでしょう。



少額からでも貯蓄を続けるコツ

40代は貯蓄がしづらいとはいえ、将来の安心を考えると貯蓄がゼロというのは不安です。無理なく貯蓄を続けるためのコツをみていきましょう。

1. 先取り貯蓄を仕組み化する

給与振込口座から自動的に積み立てを行う「財形貯蓄」や「自動積立定期預金」を活用することで、「残ったら貯めるのではなく、最初に貯める」習慣へ切り替えられます。

2. 支出を固定費から見直す

通信費や保険料など、毎月一定額かかる費用を削減できれば、数千～数万円単位の余裕を生み出せます。格安スマホへの切り替えや、保険の見直しなどは一度行えば持続するため、すぐに検討してみましょう。

3. 短期の目標を設定する

いきなり「5年間で200万円貯める」などと決めても、長続きしないことが考えられます。まずは「1年間で10万円」などの小さなゴールを設定すると、達成感が積み重なり長続きしやすくなるでしょう。

4. 資産運用を取り入れる

少額でもNISAやiDeCoなどを活用することで、将来の資産形成につながります。特に長期・分散・積み立てを意識すれば、リスクを最小限にしながら、資産を増やす可能性を高められるでしょう。



まとめ

平均値でみると、70代が多くの貯蓄を持っている一方で、40代は教育費や住宅ローンなどの影響から、貯蓄ゼロの世帯も珍しくありません。

大切なのは、他人や親世代と単純に比較するのではなく、自分の生活に合った方法で少しずつでも積み立てを続けることです。焦りを行動に変えて、将来の安心につながる一歩を踏み出しましょう。



出典

金融経済教育推進機構 家計の金融行動に関する世論調査（2024年）

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など