紅白初出場を控えたaespa・ウィンター、体調不良によりツアー公演を欠席…帰国後に休養へ

ガールズグループaespa（エスパ）のメンバー、ウィンターが体調不良によりツアー公演を欠席した。

所属事務所SMエンターテインメントは11月16日、「ウィンターは前日の公演後に病院を訪れ、風邪およびインフルエンザ疑いの症状との診断を受けた」と明らかにした。

ウィンターが所属するaespaは同日、タイ・バンコクのインパクト・アリーナで開催される「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE」のステージに立つ予定だった。

しかしSMエンターテインメントは「医師の十分な休息の勧告により、本日予定されていたサウンドチェックイベントおよびコンサートへの参加は難しいと判断した」とし、ウィンターの不参加を伝えた。

さらに同社は「アーティストの健康と安全を最優先に考えた決定であることをご理解いただきたい」と付け加えた。

この日のステージにはカリナ、ジゼル、ニンニンの3人だけが立ち、公演を行った。aespaは全日程を終え、11月17日午前に仁川（インチョン）国際空港を通じて帰国。ウィンターはインフルエンザ治療のため、休養と回復に努めていると伝えられている。

なお、aespaは11月17日正午、メンバーたちの3回目のコンサートソロ曲音源『aespa 2025 Special Digital Single ‘SYNK : aeXIS LINE’』をリリースする。また、12月31日に行われる『NHK第76回紅白歌合戦』の初出場も決まった。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。