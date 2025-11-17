「Fallout3」「FalloutNV」のPip-Boyレプリカ登場！ 中身も徹底再現で腕に装着できる「Atomic Command」も遊べる
【Fallout Pip-Boy 3000 Replica】 予約受付中 価格：299.99USD
ベセスダは、グッズ「Fallout Pip-Boy 3000 Replica」の予約受付を、同社ECサイトにて実施している。価格は299.99USD。
本商品は、「Fallout3」「Fallout New Vegas」に登場するPip-Boy 3000を再現したレプリカアイテム。本体はダイキャストと射出成型ABSで造形されており、ディスプレイは液晶画面となっている。
実際に腕に装着可能なほか、ゲーム内の各種機能なども徹底再現されている。また、ミニゲーム「Atomic Command」も遊べる。さらに、UIの色も「Fallout3」と「Fallout New Vegas」をテーマにしたものが選べるようになっている。
□「Fallout Pip-Boy 3000 Replica」
