J.Y.Park¡¢Stray Kids¤Ë¡ÈÁí³Û1000Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¤Î¶â¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÂÀ¤ÃÊ¢¤¹¤®¤ë¤ª½Ë¤¤¤¬ÏÃÂê¤Ë
JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡ÊJ.Y.Park¡Ë¤¬¡¢Stray Kids¤ËÌó1000Ëü±ßÁêÅö¤Î¡È¶â¤ÎµÇ°½â¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Stray Kids¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¡ÖPD¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¥¤¥¤¥¤¥¤¥¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿½ã¶â¤Î½â¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡È¶â¤ÎµÇ°½â¡É¤Ï¡¢Èà¤é¤Î4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤¬ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖBillboard 200¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡È7ºîÏ¢Â³1°Ì¡É¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢1956Ç¯¤Ë¡ÖBillboard 200¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó70Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¤³¦½é¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿7Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¹¤Ù¤Æ¤¬1°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Îò»ËÅª²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤¬Â£¤Ã¤¿¶â¤Î½â¤Ï¡¢1Ëç¤Ë¤Ä¤75gÁêÅö¤Î½ã¶â¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼8¿ÍÊ¬¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È600g¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤ÆÌó1²¯280Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1100Ëü±ß¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤Î¶âÁê¾ì¹âÆ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡ÖJYP¤ÎÂÀ¤ÃÊ¢¤¹¤®¤ë¤ª½Ë¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤âStray Kids¤Î7ºîÏ¢Â³1°Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¿§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¤¿¤ÀÆ»¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¡×¤È°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¶â¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¿¶â¤ÎÁê¾ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Stray Kids¤Ï11·î16Æü¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØJTBC¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ù¤ËÁ´°÷¤Ç½Ð±é¤·¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¿·µÏ¿Ã£À®¤Î´¶ÁÛ¤È¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤È¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æºî¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÈÌÂ¤ï¤º¤ä¤ì¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥ì¥²¥È¥ó¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDo It¡Ù¤È¡ØDIVINE¡Ù¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¶â¤Î½â¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¿·µÏ¿¤È¤¤¤¦¡¢°ìÀ¸¤Î¼«Ëý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¡× ¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤·¤Þ¤¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤é¡¢Ëè²ó¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Stray Kids¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¡È°¦¤·¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÎÉ¤¤±Æ¶Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤¿Ê¬¡¢¤½¤Î´¶¼Õ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡ÖStray Kids¤¬¤Þ¤¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤é¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂå¤â¤Ã¤È¤«¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖJYP¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤âÁêÅö¤Ê½ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¹ë²Ú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¯¤ì¤ë¼ÒÄ¹¤Û¤«¤Ë¤¤¤ë¡©¡×¡ÖµÏ¿¹¹¿·¤·¤¿¤é¡È¤Þ¤¿¶â¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡¢¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÈ¿±þ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë