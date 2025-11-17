²ñ¼Ò¤ÎÁê¼¡¤°ÉÔ¾Í»ö¤Ç³èÆ°µÙ»ß¡ÄBTS¡¦JIN¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñÎÁÍý²È¡¢¡È¥Ò¥ç¥×ÍÍ¡É¤â½Ð±é¤Î¿·ÈÖÁÈ¤ÇÉüµ¢¤Ø
BTS¤ÎJIN¤é¤È¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤ä¸¶»ºÃÏÉ½¼¨Ë¡¤Ê¤É¤ÎÁê¼¡¤°°ãÈ¿µ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ê¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¡È·ã¤ä¤»¡É¤Î¶á¶·
11·î17Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëMBCµ¤¸õ´Ä¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡ËÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡¢½÷Í¥¥¤¥à¡¦¥¹¥Ò¥ã¥ó¡¢EXO¤Î¥¹¥Û¡¢ÇÐÍ¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤¬¡¢Æî¶Ë¡¦À¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë²Ê³Ø´ðÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë²á¹ó¤ÊÎ¹Äø¤ä¡¢Æî¶Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸·¤·¤¤¡ÈÀöÎé¡É¤ò¼õ¤±¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æî¶Ë¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡È¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Å¹¤ÎÌ¼¡É¤È¤·¤ÆËÉÙ¤ÊÌ£³Ð¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Ä¥¤¥à¡¦¥¹¥Ò¥ã¥ó¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿Ì£³Ð¤¬É¾²Á¤µ¤ì¥¹¡¼¥·¥§¥Õ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡ÖÂçº¬¤À¤±100¸ÄÀÚ¤ë¡×¤ÈÎÁÍý¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¹¥Û¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¥É¥¸¤Ã»Ò¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤¢¤ÀÌ¾¤Î¡È¾ðÇ®¥Þ¥ó¡¦¥¹¥Û¡É¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
½é¤á¤Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢¡ÈËüÇ½Ëö¤Ã»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÍ½¹ð¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤´¶¤òÊú¤¯¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½Ð¹ñÁ°¤«¤é¸Ç¤¤å«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿4¿Í¤¬Æî¶Ë¤Ç¤É¤ó¤Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤ÏÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³°¿©´ë¶È¡ÖTHE BORN KOREA¡Ê¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡Ë¡×¤¬º£Ç¯½é¤á¡¢»ºÃÏµ¶Áõ¹¹ð¡¢ÇÀÃÏË¡°ãÈ¿¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¡¦¿©ÉÊÉ½¼¨¹¹ðË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢5·î¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÊüÁ÷³èÆ°¤òÄä»ß¡£»ö¶È¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤È¤È¤â¤Ë¼«½Í´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
MBC¤Ï¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤ÎÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿À¤ÏÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢11·î15Æü¡¢¡ØÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤ÎºÆ»ëÄ°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç½é²óÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÆî¶Ë¤Î¥·¥§¥Õ¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍËÆü22»þ50Ê¬¤è¤ê´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ¥Ú¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1966Ç¯9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê³°¿©´ë¶ÈTHE BORN KOREA¡Ê¥¶¡¦¥Ü¡¼¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë³°¿©·Ð±ÄÀìÌç²È¡£¡È´Ú¹ñÎÁÍý¤Îµð¾¢¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¡£±äÀ¤Âç³Ø¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢Ë¤Ê¼¾¹»¤È¤·¤ÆÊ¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1993Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¤Ç¡Ö¸µÁÄ¥µ¥à¥Ñ¥×¥Á¥×¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ³°¿©»º¶È¤Ë»²Æþ¡£¥Á¥§¡¼¥óÅ¹½êÍ¿ô¤¬´Ú¹ñºÇÂ¿¤òµÏ¿¤¹¤ë´ë¶È¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖËÜ²È¡×¡Ê¥Ü¥ó¥¬¡Ë¡¢¡Ö¥»¥Þ¥¦¥ë¿©Æ²¡×¡Ö¹á¹ÁÈÓÅ¹0410¡×¡Ö¥Ï¥ó¥·¥ó¥Ý¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤Å¹¤¬¥Á¥§¡¼¥óÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£