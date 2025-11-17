マギー、タイトミニスカ＆キャミ姿でサーキット降臨「女神」「スタイル良すぎて二度見」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】モデルのマギーが11月16日、自身のInstagramを更新。キャミソールとタイトなミニスカート姿のサーキットショットを公開した。
【写真】33歳年商億超え社長兼タレント「スタイル良すぎ」タイトミニスカ姿
マギーは「マカオグランプリのトムスアンバサダーとしてBigBoss TOM’S RACING の応援にきました」とコメント。サーキット場での写真を公開し、サングラスに黒のキャミソールと赤のタイトミニスカートで美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「すごく綺麗」「スタイル良すぎて二度見」「サーキットの女神」「魅力的」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
