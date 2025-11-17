木村拓哉、SMAP解散後に事務所に留まる理由「違う場所に行ったみんなも…」
【モデルプレス＝2025/11/17】俳優の木村拓哉が2025年11月16日、テレビ朝日系「有働Times（タイムズ）」（日曜よる8時56分〜）に出演。SMAP解散後、事務所に残った理由を明かした。
【写真】元SMAPが集結 熱い抱擁で涙
木村は、1987年にジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）に入所し、1991年にSMAPとしてCDデビュー。2016年にグループ解散後、元SMAPのメンバーで唯一事務所に残り、アーティスト・俳優として個人で活動している。
この日、MCを務めるフリーアナウンサー・有働由美子による深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」第8弾のゲストとして、木村が登場。有働アナから「事務所に残り続けている理由は何ですか？」と聞かれると、木村は「え？出たほうがいいですか？」と笑顔で反応しつつ「別に出ても出なくても、できることはできるし。できないことはできないだろうし。でも、できないってことが、やりたくてできないのか（によって違う）。やりたくてできないことは、ないですからね」と独立せずにいる理由を話した。
さらに「そのスペースから、ゾーンからまた違う場所に行ったみんなも思ってるんじゃない？きっと。もちろん（事務所を）出て、晴れやかになった人たちもいるかもしれないし、いると思うけど」と退所した仲間のことにも言及。ファンや後輩たちから「そういうルートを選んでくれたことが、すごく自分たちにとって嬉しかったです」と真っ直ぐな言葉をもらったときは「あ、そう？って。そう思ってもらうこっちも嬉しいし」と心境を語り「1人でやってないですからね。結局は。本当に。ハッキリ今言いますけど、1人じゃ何もできないですから。それは間違いないです」と話した。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆木村拓哉、1991年にSMAPとしてCDデビュー
◆木村拓哉、SMAP解散後も事務所に残る理由
