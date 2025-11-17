益若つばさ「今年10回目」ニューヘア披露に反響「どの角度から見ても素敵」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの益若つばさが11月16日、自身のInstagramを更新。今年10回目になるヘアチェンジを公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳モデル「中性感を目指しました」今年10回目の新ヘア
益若は「今年10回目のヘアチェンジ！結局ショートに戻しました」とつづり、新しい髪型を投稿。ロングヘアからバッサリとハイトーンのショートヘアとなり「女性っぽくもあり、メンズっぽさもある中性感を目指しました」と思いを記している。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「とても似合ってる」「女神の美しさ」「どの角度から見ても素敵」「つーちゃんのショートは神」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳モデル「中性感を目指しました」今年10回目の新ヘア
◆益若つばさ、ニューヘア披露
益若は「今年10回目のヘアチェンジ！結局ショートに戻しました」とつづり、新しい髪型を投稿。ロングヘアからバッサリとハイトーンのショートヘアとなり「女性っぽくもあり、メンズっぽさもある中性感を目指しました」と思いを記している。
◆益若つばさの髪型に反響
この投稿に、ファンからは「可愛い」「とても似合ってる」「女神の美しさ」「どの角度から見ても素敵」「つーちゃんのショートは神」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】