背中で語る、ノースフェイス。快適さと存在感を両立した定番パーカ【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場中‼
動きにフィットするしなやかさ。アウトドアにも街にも馴染む一枚【ザノースフェイス】のパーカーがAmazonに登場!
ザノースフェイスのパーカーは、背面に大きくスクエアロゴをあしらった、ブランド定番のスウェットパーカ。
膨らみのあるしなやかな生地が体の動きにスムーズに追従し、快適な着心地を実現する。裏面には肌触りがよく吸湿性に優れた裏毛素材を使用し、ポリエステル100%の軽量設計で、洗濯も手軽に行えるイージーケア性を備えている。
キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、カジュアルな街着としても活用できる汎用性の高い一枚。
シンプルなフロントと存在感のあるバックロゴが、スタイルにメリハリを添えてくれること間違いなしだ。
