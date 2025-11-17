今日17日の午後は、北海道の日本海側を中心に断続的に雪が降るでしょう。沿岸部を中心に、台風並みの暴風が吹き荒れる恐れがあります。吹雪(ふぶき)による見通しの悪化に注意が必要です。また東北や北陸でも突然の雷雨となるところがありそうです。落雷や突風などご注意ください。

北日本では午前中から雨や雪 雷が発生しているところも

今日17日は、北日本付近を前線を伴った低気圧が通過しています。この影響で北海道から東北、北陸にかけては雨や雪が降っています。また大気の状態が非常に不安定で、東北の日本海側や北陸では雷の発生しているところもあります。





この前線や低気圧が東へ離れたあとは、次第に冬型の気圧配置が強まる見込みです。今シーズンに入って一番強い寒気が流れ込んでくるでしょう。

今日17日 北海道は冬の嵐に 関東から西は日差し暖か

今日17日の午後は、北海道では日本海側を中心に雪が降ったりやんだりでしょう。沿岸部を中心に瞬間的に30メートルを超えるような、台風並みの暴風が吹き荒れそうです。雪が巻き上げられ、見通しが悪くなる恐れがあります。車の運転など十分にご注意ください。また札幌市では、今日日中6℃までしか気温が上がらず、加えて冷たい風も吹きつけます。いっそう寒く感じられそうです。



東北の日本海側や北陸では今日午後も雨が降りやすいでしょう。雷を伴って雨脚が強まる恐れがあります。落雷や突風、降ひょうにご注意ください。また山沿いでは次第に雨から雪に変わる見込みです。



関東から九州にかけては、おおむね晴れる見込みです。日中は各地で日差しが届き、気温が上がりそうです。東京都心では昨日より4℃高い22℃の予想。高知市では最高気温は24℃と、夏日一歩手前まで上がりそうです。そのほかも20℃以上のところが多くなりますが、日が沈んでからは風が冷たく感じられそうです。



沖縄では、スッキリしない天気が続きます。雨が降ったりやんだりしそうです。

19日(水)にかけ 北日本中心に50センチ以上雪が降るところも

このあと次第に今シーズンに入って一番強い寒気が、日本付近に流れ込みます。特に19日(水)にかけて、北海道や東北、北陸の上空1500メートル付近には、マイナス6度以下の寒気(平地で雪の目安)が居座る見込みです。



北海道では19日(水)にかけて、日本海側を中心に雪が降ったりやんだりする見込みで、市街地でも雪の積もるところがあるでしょう。



また東北や北陸の山沿いを中心に、一時的に発達した雪雲が流れ込む恐れもあります。19日(水)にかけては局地的に50センチ以上の雪が降り、大雪となりそうです。



西日本でも中国山地周辺では雪が降って、積雪する恐れもあります。今シーズンに入って初めての雪道となるところもありそうです。峠越えをされる方は、積雪や路面凍結に注意が必要です。

シーズン最初の雪に注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。