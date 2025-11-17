【PalVerse 学園アイドルマスター vol.1】 予約開始：11月21日 2026年5月29日 発売予定 価格 1個：1,100円 1BOX：6,600円

ブシロードは、フィギュア「PalVerse 学園アイドルマスター vol.1」を2026年5月29日に発売する。11月21日より予約を開始する予定で、価格は1個1,100円、1BOX6,600円。

本製品は、ゲーム「学園アイドルマスター」に登場する「花海 咲季」「月村 手毬」「藤田 ことね」「有村 麻央」「葛城 リーリヤ」「倉本 千奈」の6人を、同社の「手のひらサイズの新世界」をコンセプトに展開するデフォルメフィギュアブランド「PalVerse（パルバース）」より商品化するもの。

全高約90mmのデフォルメサイズで表現された彼女たちを楽しむことができるほか、トレーディング仕様になっていて、誰がでるかはランダムとなっている。なお1BOX購入で全種コンプリートできる。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.