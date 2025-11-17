世界初の『DRAGON BALL』公式ストアが東京駅一番街に誕生！店舗イメージやオリジナルグッズなどが情報解禁
東映アニメーション株式会社は、東京駅一番街1階に「DRAGON BALL STORE TOKYO」を2025年11月14日にオープンした。
『DRAGON BALL』1巻表紙イラストを新規に描き起こし
漫画『DRAGON BALL』は鳥山明さんによって「週刊少年ジャンプ(集英社)」で約10年6カ月にわたって連載され、コミックスは全世界の累計発行部数が2億6000万部を超えた大人気漫画。テレビアニメシリーズはもちろん、映画、ゲーム、玩具などさまざまなメディアミックスでファンを魅了しながら、現在もなお40年以上、全世界で桁外れの人気を誇っている。
今回、世界で初めてその『DRAGON BALL』のアニメーションライセンス商品を中心に、店舗限定商品など各種『DRAGON BALL』商品を集めて販売する店舗がオープン。「DRAGON BALL STORE TOKYO」では、ここでしか手に入らない限定グッズをはじめ、『DRAGON BALL』の世界観を表現した店内装飾などを展開し、ファンに特別な体験を届けてくれる。
■店舗イメージが初解禁
主人公の孫悟空と龍の大きな立像の先には、『DRAGON BALL』の世界観を表現した空間が広がる。世界にひとつだけの特別な空間で買い物を楽しもう。
■ここでしか手に入らない、オリジナルグッズを多数展開
■ヒストリーシリーズ
歴代の『DRAGON BALL』のアニメシリーズを代表するキャラクターたちを描いた、「DRAGON BALL STORE」限定の描き起こしアートシリーズ。オリジナルグッズやノベルティとして展開。オープン日である11月14日からは『DRAGON BALL』より孫悟空、ブル マ、ウーロン、プーアル、ヤムチャのグッズを販売。ピンバッジやアクリルスタンドといった、コレクション性の高いグッズも登場する。
■『DRAGON BALL』1巻表紙イラストを新規に描き起こし商品化
『DRAGON BALL』1巻表紙の新規描き起こしイラストを使用したグッズも販売予定。今回、店頭正面入り口に立像としても登場する「孫悟空と龍」は、「DRAGON BALL STORE TOKYO」のアイコンでもあり、その商品は「DRAGON BALL STORE」ならではのスペシャルなアイテムに仕上がっている。
■複製セル画風アート
アニメの印象的なワンシーンを切り取った商品。映像美をそのまま再現したような仕上がりで、ファン必見のアイテム。そのほかにも四星球を模したケースに入ったキャンディをはじめ、Tシャツやステッカーなど、土産にもぴったりなアイテムも多数展開。
■ストアオープンを記念して、オリジナルノベルティをプレゼント
ストアで商品を購入すると、購入金額に応じてオリジナルノベルティをプレゼント。ステッカーのほか、ショッパーなども用意されている。
■店舗詳細
店舗名：DRAGON BALL STORE TOKYO(ドラゴンボールストアトーキョー)
オープン日：2025年11月14日
所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 1階
営業時間：10時〜20時30分(東京駅一番街に準ずる)
アクセス：JR東京駅八重洲北口改札を出て徒歩1分
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
