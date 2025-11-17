日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）の第6話が、16日に放送された。

妻夫木聡主演の本作は、早見和真の同名小説をドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。（＊以下、ネタバレあり）

いつもあと一歩で勝利に届かないロイヤルホープだが、応援するファンは確実に増えていた。しかし、栗須（妻夫木聡）は耕造（佐藤浩市）に2017年の有馬記念終了後、来年の有馬記念を最後に自身もロイヤルホープも引退すると告げられ驚きを隠せなかった。

それは事前の家族会議でも伝えられ、次期社長は優太郎（小泉孝太郎）と突然命じたため、優太郎も戸惑いを隠せないでいた。さらに、耕造があることを告白したことで、栗須は急きょ、耕造の隠し子・耕一（目黒蓮）に会いに行くことに。そして有馬記念レース当日、雨の中スタートが切られる。

放送終了後、SNS上には、「まだ中盤なのに最終回のごとき盛り上がり」「ホープ引退。最後の有馬。これは最終回？の気持ちで見たけどまだこれからだった」「ロイヤルホープ、最後の有馬記念に感動」「有馬記念のシーンはマジで手に汗握った」「第6話はホープの魅力にあふれていた」などのコメントが上がった。

また、「耕造さんが言うように、競馬場の日の出って、何だか特別な感じがする」「『負けたまま死ねるかよー』って耕造さんの復活を願う」「何だかんだ言っても、優太郎さんもお父さんが好きでよかった」「家族や仲間たちとの絆が試練を乗り越えるたびに泣かされる」などの声もあった。

そのほか、「妻夫木聡が演じる栗須栄治、挫折と希望のバランスが絶妙。彼の表情一つで物語が深まる」「栗須さんが今後耕一くんをどうかじ取りしていくのか、今から楽しみ」「沢村一樹さん演じる椎名もシブかっこよくてすてき」といったコメントもあった。