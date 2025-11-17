注目のミケロッティ・レーザー

日本を代表するコレクターズカーのオークションハウスである『BHオークション』が、お台場のシティ・サーキット東京ベイで希少車を集めたオークションを開催した。

今回は特別な特集は組まれず、軽自動車からヴィンテージ期のスポーツ、最新のパフォーマンスモデルまで、趣味性の高いマニアックなモデルが26台用意された。



BHシティ・サーキット東京ベイ・オークションに登場したワンオフコンセプトカー、『レーザー』。 上野和秀

今回のオークションのハイライトは、ミケロッティが1971年のジュネーブ・ショーで発表したコンセプトカーの『レーザー』だ。マトラM530のシャシーをベースに製作されたスタディモデルで、全高は1080mmと極めて低い。

1977年に晴海で開かれた『ラ・カロッツェリア・イタリアーナ77』に展示するため日本に上陸する。終了後そのまま日本に残り、一時期は松田コレクションのスポーツカーミュージアムに展示されていたヒストリーを持つ。

そう、ワンオフの貴重な1台であることに加え、日本で登録されている車両なのである。この種のコンセプトカーは登録ができないものがほとんどだが、ナンバーの取得が可能なことも見逃せないポイントだ。

現状は手を入れる必要がある疲労感を感じさせるコンディションながら、オークションが始まると唯一無二のコンセプトカーだけに激しい入札が続き、最終的に2530万8000円まで値を上げて決着がついた。

注：記事中の落札額は、落札額に加え落札手数料と落札手数料の消費税を含む金額を記載しています。

日本車がブレーク

今回人気を集めた日本車が『スバル360ヤングSS』と『三菱ランサー・エボリューションIII』だ。前者は今年フルレストアが出来上がって間もない1台で、完璧なコンディションにあることに加え、細部までオリジナル度が極めて高いことにある。

一方の後者は、鮮やかなダンデライオン・イエローが美しい二桁の53ナンバーを保つワンオーナーカー。車庫保管され雨天未使用はもちろん、走行は紫外線を避けるため早朝に限っていたという。走行は30年間で6万5000kmと少ない。



スバル360ヤングSSは最終的に510万6000円と過去最高の額で落札された。 上野和秀

スバル360ヤングSSの予想落札額は200-240万とアナウンスされていたが、コンディションの良さが評価され、入札開始直後にあっさりと越えてしまった。入札は長きにわたって続き、最終的に510万6000円と過去最高の額で落札された。

三菱ランサー・エボリューションIIIはロードバージョンのGSRで、こちらの予想落札額は330-380万円と発表されていた。ランエボは改造され荒れた車が多いだけに、このようなオリジナルを保ちコンディションの良い個体は皆無といえる。

こちらも熱い入札が続き予想落札額を大きく超える566万1000円で決着がついた。オリジナル度が高くコンディションの良い車両はなかなか出てこないだけに、コレクターからの注目を集めたものとみられる。

価値ある希少車は続々落札

今回のオークションの傾向として、希少で価値のある車両に入札が集まったことにある。

流麗なBMW 6シリーズをベースとする『アルピナB9 3.5クーペ』は、77台のみが作られた。出品車はニコルにより輸入されたディーラー車で、日本に1台だけというサタンブルーの外装色が特徴だ。ATからMTにコンバートされた個体だが、オークションが始まると希少性に加えコンディションの良さが評価され1720万5000円で落札。



今回のオークションの傾向は、希少で価値のある車両に入札が集まったことだ。 上野和秀

新車から同一ファミリーで所有され、『横浜55』を維持する『フォルクスワーゲン・カルマン・ギア』の後期型は、レストア済でオリジナル度の高さから233万1000円まで値を上げて決着した。

このほか『アストン マーティンDB6 Mk.1』は3385万5000円、『ポルシェ911（930）ターボ』はアメリカ仕様ながら状態が良いことから2497万5000円、210台が作られたという『モーガン・エアロ8シリーズ1』は1243万2000円、オークションにまず姿を見せることのない1949年の『ブリストル400』は566万1000円で落札された。

変わったところで、サーキット仕様に改造された『BMW M3（E36）』は、最低落札額の設定がなく111万円で終えた。コンディションこそ悪いが、書類があるのでモディファイベースとして利用するにははお買い得なお値段だった。

GT-R勢は惨敗

コレクターズカーオークションの主役といえるのが、歴代の『日産GT-R』だ。今回は定番のハコスカ・ハードトップGT-R（KPGC10）と、R34GT-Rをベースとする『トミーカイラR-Z』、そして究極の1台といえる『GT-R50 byイタルデザイン』の3台が用意された。

トミーカイラR-ZとGT-R50 byイタルデザインは、高額だったことから入札が続かず流れてしまった。定番といえるハコスカ・ハードトップGT-Rは、初期型のみに設定された希少なスカイライン・ブラウンを纏う、きわめてオリジナル度が高い個体。



3台登場したGT-R勢だが、全て流札と惨敗に終わった。 上野和秀

人気モデルだが、コレクターに行き渡った感があることと、ボディカラーが敬遠されたのか流札となってしまった。

BHオークションでは東京オートサロン開催中の2026年1月10日に、今回と同じシティ・サーキット東京ベイでコレクターズカーオークションを開催すると予告された。

BHシティ・サーキット東京ベイ・オークション リザルト

Lot.1 1994年BMW M3［E36］サーキット仕様 111万円

Lot.2 1966年アストン マーティンDB6 Mk.1 3385万5000円

Lot.3 1969年ロータス・エランS4 FHC “ブラック・バッジ” 流札

Lot.4 1974年スバッロ328 流札

Lot.5 1971年ミケロッティ・レーザー 2530万8000円

Lot.6 1952年フォードF-1 流札

Lot.7 1995年三菱ランサー・エボリューションIII 566万1000円

Lot.8 1999年トミーカイラR-Z［日産スカイラインGT-R VスペックBNR34］ 流札

Lot.9 2002年モーガン・エアロ8シリーズ1 1243万2000円

Lot.10 1971年フォルクスワーゲン・カルマン・ギア 233万1000円

Lot.11 1949年ブリストル400 566万1000円

Lot.12 2024年日産GT-R50 byイタルデザイン 流札

Lot.13 2019年マクラーレン720GT3スーパーGT 流札

Lot.14 1987年ポルシェ911ターボ［930］ 2497万5000円

Lot.15 2023年BMW M850i xDriveグランクーペ［ジェフ・クーン］流札

Lot.16 1970年ランチア・フルビア・クーペ1600HF 流札

Lot.17 1966年ジャガーEタイプS1ロードスター・コンバージョン 流札

Lot.18 1932年MG J2［K3マグネット・コンバージョン］ 流札

Lot.19 2003年アストン マーティンDB7GTA 流札

Lot.20 1970年日産スカイライン2000GT-R［KPGC10］ 流札

Lot.21 1970年日産フェアレディZ432 流札

Lot.22 1985年アルピナB9 3.5クーペ［E24］ 1720.5万円

Lot.23 1932年MG J2 流札

Lot.24 1969年スバル360ヤングSS 510万6000円

Lot.25 2023年ポルシェ718ケイマンGT4 RS 流札

Lot.26 ダイハツ・シャレード［1993年サファリ・ラリー #19］ 流札

注：落札額は、本体落札額に加え落札手数料と落札手数料の消費税を含む金額を記載しています。



次回は1月10日に、コレクターズカーオークションを開催すると予告された。 上野和秀