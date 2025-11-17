三遊亭圓輔さん、心筋梗塞のため死去 93歳 落語芸術協会の最高齢として精力的に高座に
落語芸術協会は17日、同協会所属の三遊亭圓輔さんが心筋梗塞のため、15日に埼玉県内の病院で亡くなったことを発表した。93歳。
【写真】3月には…三遊亭小圓右さんが心不全により死去
圓輔さんは、1932年1月3日生まれ、東京都練馬区出身。58年2月、三代目 桂三木助に師事し桂木久松に。翌年10月、四代目 三遊亭圓馬門下に映り、三遊亭まつ馬に。62年秋に二ツ目に昇進し、三遊亭圓輔を名乗るように。74年3月に真打に昇進した。
艶っぽい噺が得意で「三枚起請」「文違い」「お直し」などの廓噺では、色気とユーモアを絶妙に織り交ぜた高座を展開。さらに「猫忠」「夢の酒」「野ざらし」など、芝居噺や滑稽噺にも味わい深い芸を見せていた。また、かつてはギターの“流し”も行い、歌唱力にも定評があった。
また、落語芸術協会の最高齢として、最晩年まで精力的に高座に上がり続けたその姿勢と芸は、今も多くの演者とファンの心に深く刻まれた。寄席定席の最後の高座は、2025年6月15日、池袋演演芸場での「長短」。
