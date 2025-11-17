麒麟の川島明（46）が16日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」(日曜後7・00)に出演。芸人がお笑い賞レース鑑賞会の様子をSNSにアップすることについて言及した。

リスナーから届いた「お笑いの賞レースを見る時は大勢で見たい派か1人でじっくり見たい派どっちですか？」というメールをテーマにトークを展開。お笑い芸人の中山功太が「途中から1人になりました」と明かすと、川島は「一緒！」と同意した。中山は「ずっと後輩らと見ていたのに急にやめました」と明かした。

川島は「いるやん？賞レースで。こんだけのメンバーで集まってますみたいな。ピザ囲んで缶ビールで」と芸人同士で集まって賞レースを見ている姿をSNSにアップする風潮に触れ、「あれのピザ3切れ食べたら、3切れおもんなくなるね」と指摘した。

「傷のなめ合いやねと思いますけどね。僕やったら悔しくて無理かな」と話した。

「いいよ、集まって見るのも」とした上で、「ただSNSのせへんでもいいんじゃないか。あなたを応援してくれてる人もいるから。ほんま犬で言うとお腹見せてる状態やんか。完全降伏やん。ちょっとSNSと芸人全員距離置いた方がいいかもね」と話した。