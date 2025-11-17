【北京中継】「日本国民はとても友好的」日本訪問予定の中国人は冷静な反応…中国側報道「高市首相は辞任すべき」

台湾有事に関する高市首相の国会答弁について中国側は今後、どのように対応するのでしょうか。

中国からFNN北京支局の近藤雅大記者が中継でお伝えします。

17日朝の共産党系の新聞「環球時報」は、高市首相の発言に多くの批判が集まっていると伝えた上で、「発言を撤回して謝罪し、辞任すべき」と厳しい言葉で非難しています。

高市首相の国会答弁を巡り、文化観光省は日本への旅行を当面控えるよう注意喚起したほか、教育省も「日本の治安が不安定だ」と主張し、留学を慎重に検討するよう呼びかけました。

また、17日に予定されていた「日中共同世論調査」の発表が中国側の要請で延期となるなど、日中の共同事業にも影響が出始めています。

一方、日本行きの便に搭乗する中国人からは「日本の国民は私たちにとても友好的。政府とは別ですよね」「やはり両国で正常な交流をしてほしい。隣国だから」などと冷静に受け止める声が聞かれました。

市民レベルに影響が拡大しないか懸念される中、間もなく北京を訪れる金井アジア大洋州局長と中国側の協議の行方が注目されます。