¡È1·³¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¤¤È¤ª¶â¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¡É¡¡µð¿Í¡¦ºû¸¶Áà´õ¡¡°éÀ®·ÀÌó¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤âÁá´ü¤Î»ÙÇÛ²¼Éüµ¢ÀÀ¤¦
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Îºû¸¶Áà´õÁª¼ê¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢180Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î¿äÄêÇ¯Êð600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ºû¸¶Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï°éÀ®¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö069¡×¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç3Ç¯´Ö¤Ï1·³¤ÎÉñÂæ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÀµÄ¾¡¢¼Â´¶¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï1·³¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¤¤È¤ª¶â¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ï¤«¤»¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×
1·³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÁö¹¶¼é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï1·³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Ù¤¯ÂÎºî¤ê¤ËÎå¤ß¤¿¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊµåÃÄ¤«¤é¤Ï¡Ë°éÀ®¤ËÌá¤ë¤±¤É¡¢Ìî¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤â¤¦°ìÅÙ¡¢»ÙÇÛ²¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢¾åÅÄÀ¾¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëºå¿À¤Î¹â»ûË¾Ì´Áª¼ê¤é¤È¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£