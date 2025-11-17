台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、日本側の立場を説明するため、外務省の担当局長が17日朝、中国に出発しました。森美華記者の中継です。

中国側が日本への渡航を避けるよう呼びかけている事について、木原長官は「両国トップで確認した方向性と相いれない」と強調しました。

木原官房長官

「留学や観光を含む2国間の人的交流、これを萎縮させるかのような今回の発表につきましては、首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進、そういった大きな方向性とも相いれないものだと考えております」

木原長官はさらに中国側に対し申し入れを行い、「適切な対応を強く求めた」と強調しました。

こうした中、政府は17日、外務省の金井アジア大洋州局長を中国に派遣しました。中国外務省の局長と会談する見通しです。

木原長官は「日中間では様々なレベルでやりとりしている」とした上で「一連の措置による影響を含め注視し、適切な対応を行っていく」と強調しました。

高市首相の台湾有事をめぐる国会答弁に対し、中国の反発が強まる中、日本政府は中国側に「これまでの立場を変えるものでない」と説明し、人的交流への影響は避けるべきとの考えを伝えていく方針です。一方、大阪の中国総領事がSNSに不適切な投稿を行ったことなどについては抗議をする考えです。

日本政府としては今週、中国の李強首相も出席する見通しのG20サミットなどの場も活用し、日本政府の立場を説明し事態の沈静化を図りたい考えです。