「中国側のボルテージ上がってきている」外務省金井局長が北京へ　高市総理発言めぐり話し合いで事態収拾図る

台湾有事に関する高市首相の国会答弁を巡る日中の応酬が続く中、事態収拾の糸口を探るため、外務省の金井アジア大洋州局長が中国へ出発しました。

国会記者会館からフジテレビ政治部・村上真理子記者が中継でお伝えします。

外務省幹部は17日朝、日中関係の現状について、「話し合いは続けているが、中国側のボルテージが上がってきている。時間がかかるだろう」と懸念を示しました。

外務省の金井正彰アジア大洋州局長は17日、中国に向け羽田空港を出発しました。

金井局長は北京で中国外務省の劉勁松アジア局長らと会談し、台湾有事の際、自衛隊の集団的自衛権の行使が可能な「存立危機事態」となるケースがあり得るとした高市首相の答弁について説明し、人的交流を途絶えさせるべきではないと伝えるものとみられます。

ただ、中国の薛剣駐大阪総領事が「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」とSNSに投稿した問題では、日本国内の厳しい声を伝えるものとみられます。

木原官房長官は17日午前11時すぎ、中国側の日本への渡航自粛勧告や留学の慎重な検討の呼びかけに懸念を示しました。

木原官房長官：

首脳間で確認した戦略的互恵関係の推進、あるいは建設的かつ安定的な関係の構築、そういった大きな方向性とも相いれないものだと考えております。

日中は、22日から南アフリカで開かれるG20での首脳会談の開催のめども不透明な厳しい状況となっています。