三重県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「多気郡多気町」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、三重県居住の20歳以上の男女1万2184人を対象に「街の幸福度（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜三重県版＞」として結果を発表しました。調査は2021年〜2025年（一部2019年・2020年を累積）をもとに集計しています。
本記事では、三重県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
居住者からは「子どもたちが元気で笑っている。仕事があって、そこそこ頼りにされている」「衣食住、困る事無く普通に暮らせていることが幸せ」「充実した日々を過ごせている」「自分も家族も健康であること」といったコメントが寄せられています。
居住者からは「去年念願のマイホームを建てて満足している」「家族仲良く平和に暮らせているので幸せ」「夫婦円満な生活をしているところ」といった声が寄せられており、自然豊かな暮らしや地域のあたたかさが幸福感につながっていると見られます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
綾乃岬
All About・All About ニュースの編集者。神奈川県出身。青山学院大学で英語を専攻し、英語系のサークルにも所属。オールアバウトに新卒で入社した後、主にAll About・All About ニュースでの企画編集を行う。現在はライフスタイル・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。とある男性アイドルのファン歴は10年以上。
(文:綾乃岬)
2位：多気郡多気町／評点68.4／偏差値64.2多気郡多気町は、里山の澄んだ空気や清流のせせらぎ、棚田の美しい風景など自然の恵みがすぐそばにあり、子育てやアウトドアライフを満喫できる暮らしが魅力です。日本最大級の商業施設「VISON」ではグルメや温浴施設、ショッピングを楽しめ、伊勢・熊野へのアクセスも抜群です
1位：南牟婁郡紀宝町／評点68.6／偏差値65.3南牟婁郡紀宝町は、初登場での1位となりました。昨年は累計回答者数が50名未満で集計対象外となっていましたが、今回は十分なデータを得てランキング上位に躍り出ています
