てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）じっくり運。
時間をかけるほど、成果が。
穏やかな流れへ。
あなたを追い立てていたものが消えて、久しぶりにいつも通りの暮らしが戻ってきそう。おうちで過ごす時間を大事にして、自分のペースを取り戻して。
仕事も邪魔が入らずに、集中できそう。時間がある時にしかできない作業を進めるチャンスです。
社交は、毎日のように顔を合わせる人との関係が深まっていきます。同僚やご近所さんと一緒に過ごす時間を大切にしてみて。
オフは、おうち時間に幸運が。家の片付けをしたり、冬ごもりの支度をしたりすると、楽しく過ごせるはず。
愛は、脱マンネリで。遠出デートがオススメ。
