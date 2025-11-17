【今週の運勢】2025年11月第4週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

じっくり運。
時間をかけるほど、成果が。

穏やかな流れへ。

あなたを追い立てていたものが消えて、久しぶりにいつも通りの暮らしが戻ってきそう。おうちで過ごす時間を大事にして、自分のペースを取り戻して。

仕事も邪魔が入らずに、集中できそう。時間がある時にしかできない作業を進めるチャンスです。

社交は、毎日のように顔を合わせる人との関係が深まっていきます。同僚やご近所さんと一緒に過ごす時間を大切にしてみて。

オフは、おうち時間に幸運が。家の片付けをしたり、冬ごもりの支度をしたりすると、楽しく過ごせるはず。

愛は、脱マンネリで。遠出デートがオススメ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)