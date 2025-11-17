【今週の運勢】2025年11月第4週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

水星は逆行中。
思い直しはNGで。

気が変わりやすい1週間。

かねての予定があったのに、別のことをしたくなるでしょう。でも、変更や付け足しは、思うほどの効果は上げないみたい。二度手間、再訪になったとして、近々の思い付きはまた別の機会にするほうがよさそうです。当初の予定通りに進めるのを基本として。

社交は、言った言わないの行き違いが起こりそう。確認も兼ねて、口頭での話し合いは、メールやSNSで共有していくとよさそう。また、思い込みによるミスも起こりやすくなっています。特に、場所は、きちんと確かめましょう。

愛は、言葉よりも行動で示して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)