おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
思い直しはNGで。
気が変わりやすい1週間。
かねての予定があったのに、別のことをしたくなるでしょう。でも、変更や付け足しは、思うほどの効果は上げないみたい。二度手間、再訪になったとして、近々の思い付きはまた別の機会にするほうがよさそうです。当初の予定通りに進めるのを基本として。
社交は、言った言わないの行き違いが起こりそう。確認も兼ねて、口頭での話し合いは、メールやSNSで共有していくとよさそう。また、思い込みによるミスも起こりやすくなっています。特に、場所は、きちんと確かめましょう。
愛は、言葉よりも行動で示して。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）水星は逆行中。
