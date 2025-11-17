榮倉奈々、ボディライン際立つぴっちりドレス姿披露「ママなのに素晴らしいスタイル」「立ってる姿綺麗すぎ」
俳優の榮倉奈々さんは11月15日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】何頭身!? スタイル抜群ショット
コメントでは、「な、なんと！美しすぎる」「立ってる姿綺麗すぎます」「超絶美しい」「とっても素敵 改めて綺麗だわ」「女神降臨かと思った」「真っ黒ドレスカッコいいです」「めちゃくちゃ美しいです」「なんてエレガントな そして美スタイルの際立ちに美首筋」「ママなのに素晴らしいスタイル」と、絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】何頭身!? スタイル抜群ショット
「超絶美しい」投稿に写真を9枚載せる榮倉さん。1、9枚目は自身の全身ショットです。黒いタイトなドレスに身を包み、美しい立ち姿を披露しています。引き締まったボディラインや顔の小ささからは、スタイルが抜群であることが伝わってきます。
コメントでは、「な、なんと！美しすぎる」「立ってる姿綺麗すぎます」「超絶美しい」「とっても素敵 改めて綺麗だわ」「女神降臨かと思った」「真っ黒ドレスカッコいいです」「めちゃくちゃ美しいです」「なんてエレガントな そして美スタイルの際立ちに美首筋」「ママなのに素晴らしいスタイル」と、絶賛の声が続出しました。
別日にも全身ショット10月31日には、自撮りで全身ショットを公開していた榮倉さん。鏡を使った自撮りにもかかわらず、脚の長さが際立っています。普段の投稿でもスタイルが分かる写真を多数公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)