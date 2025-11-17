株式会社リクルート（東京都千代田）の美容に関する調査研究機関『ホットペッパービューティーアカデミー』は、このほど「薄毛に関する意識調査2025」を実施しました。同調査によると、薄毛対策にかける1カ月あたりの平均金額は、男性が「4168円」、女性が「3472円」となり、特に女性が対策にかける金額が大きく上昇していることがわかりました。



【グラフ】薄毛対策にかける1カ月あたりの金額は？…年々増えてる

調査は、現在薄毛の認識があり、薄毛を気にしている全国の20〜69歳男女2065人を対象として、2025年7月にインターネットで実施されました。



はじめに、「薄毛が気になる部位」を尋ねたところ、男性は「頭頂部」（66.4％）、女性では「分け目」（62.2％）が最も高く、「全体的に」（男性16.9％、女性30.6％）は女性のほうが男性よりも高くなりました。



次に、「薄毛対策や、育毛促進・髪のボリュームアップ対策にかける1カ月あたりの平均金額」を調べたところ、男性は「4168円」（前年比26円増）、女性では「3472円」（同922円増）となりました。



また、「実際に行っている薄毛対策」としては、女性では「育毛エッセンス・育毛ローションや発育毛剤を使う」が前年の24.2％から28.2％へと伸びたほか、「薄毛対策用シャンプーやトリートメントを使う」が8.4％から10.7％へと増加しており、女性がより積極的に市販のアイテムを取り入れていることが確認されました。



「薄毛対策、育毛促進・髪のボリュームアップ対策の情報源」については、男女ともに「インターネット検索」（男性47.0％、女性43.6％）、「TV・ラジオのCM」（同32.9％、同32.2％）が上位となったほか、女性では「美容師・理容師に相談する」（18.3％）という意見も一定数見られます。



その一方で、「理美容室で相談できていない理由」としては、「言い出すのが恥ずかしいため」（同55.1％、同49.9％）が男女ともに5割前後で最も高くなりました。



最後に、「理美容室で実際に試したメニュー」を尋ねたところ、「髪がボリュームアップして見えるような髪型（カット）」（56.3％）が最も高く、次いで「ヘッドスパ・ヘッドマッサージ」（44.2％）、「育毛促進や髪のボリュームアップにつながるシャンプー・トリートメントなどの商品購入」（41.5％）が続きました。



各メニューの満足度は、「毛量不足をボリュームアップできるようなパーマ」（76.3％）や「髪がボリュームアップして見えるような髪型（カット）」（72.8％）、「ヘッドスパ・ヘッドマッサージ」（70.4％）などが上位となりました。



なお、「薄毛である」人の薄毛対策市場規模の推計は「2459億円」（男性1822億円、女性636億円）である一方、「薄毛でない」人の薄毛予防市場規模の推計は「2678億円」（男性1258億円、女性1420億円）となり、「薄毛である」人の対策よりも「薄毛でない」人の予防の方が大きな割合を占め、特に予防では女性が男性を上回り、男女で利用フェーズに違いが見られる結果となりました。