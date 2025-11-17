しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
地味スタイルで。
脱力モード。
頑張りたいけれど、パワーが湧いてこないかも。周りの活躍が眩しく見えて、自己嫌悪に駆られてしまいそう。
でも、ネガティブになってしまうのは、もったいないみたい。今は、「休め」のサインというだけ。誰かが脚光を浴びているのは、いずれあなたにもよりビッグなチャンスが回ってくるという予告に過ぎません。
今週は、英気を養い、時を待ちましょう。うやむやにしていた衣替えを完璧に整える的な作業がピッタリ。週末を待たずに忙しさが加速していきます。クヨクヨ、ウジウジは時間のムダ。前向きに。
愛は、家庭的なおもてなしで支えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）質素倹約。
