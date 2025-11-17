中部電力と三重大学が連携して、名張市の観光地を活性化しようと、15日、秋の渓谷を楽しむ人たちでにぎわう赤目四十八滝で体験イベントが開かれました。

産学が連携して三重の活性化や地域振興につなげようと、中部電力と三重大学が協働で取り組んでいるものです。

この日は、観光をテーマにして学生を対象に行ったアイデアコンテストで上位に輝いた竹あかりの製作と、ロックアートの体験が行われました。

このうち、竹あかりを作る体験では訪れた観光客が好みの柄を選んで型紙を切り取り、色のバランスを考えながらセロハンを張りつける作業に取り組みました。

慣れない作業に四苦八苦する姿も見られましたが、訪れた人たちは学生のサポートを受けながらステンドグラス風の色鮮やかな竹あかりを完成させていました。

体験した人は「思い出になって嬉しかった。玄関に飾ります」と話していました。

観光客を対象にアンケートも行われ、結果は名張市や観光協会にも提供することにしています。

三重大学工学部2年の加納由唯さんは「三重県の色んな観光地がある中で、ポテンシャルはあるけど押し出せていない部分はあると思うので、助けになるような動きができたら」と話していました。