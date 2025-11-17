【今週の運勢】2025年11月第4週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

軌道修正のチャンス。
ブレやズレを徹底排除で。

パワフルな運気に後押しされて、毎日があっという間に過ぎていきそう。

人気とニーズが高まるため、大小さまざまなチャンスが飛び込んでくるでしょう。もともとサービス精神旺盛なあなただから、期待に応えるべく頑張ってしまいそう。でも、ここで、軽くブレーキを踏んでみましょう。頼まれてOKした話は、本当にやりたいことでしょうか？

一度引き受けてしまったら、撤回は難しいですが、予想以上の負担になっているなら、相談する余地はありそう。どうぞ、身軽に。それが、12年に一度の大幸運期を動かします。

愛は素直に、直球で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)