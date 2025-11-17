かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
ブレやズレを徹底排除で。
パワフルな運気に後押しされて、毎日があっという間に過ぎていきそう。
人気とニーズが高まるため、大小さまざまなチャンスが飛び込んでくるでしょう。もともとサービス精神旺盛なあなただから、期待に応えるべく頑張ってしまいそう。でも、ここで、軽くブレーキを踏んでみましょう。頼まれてOKした話は、本当にやりたいことでしょうか？
一度引き受けてしまったら、撤回は難しいですが、予想以上の負担になっているなら、相談する余地はありそう。どうぞ、身軽に。それが、12年に一度の大幸運期を動かします。
愛は素直に、直球で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）軌道修正のチャンス。
