【今週の運勢】2025年11月第4週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

視界がクリア。
やるべきことから片付けて。

迷いが晴れて、すっきりと過ごせそう。振り返ってみると、なぜ、モヤモヤ、クヨクヨしていたのか分からないほど、気分が変わるでしょう。フットワークも軽くなって、たまっていた課題もあっさりと片付きそう。

この機に、年末年始にかけてのプランを練ってしまいましょう。年内は何をどこまで終わらせるのか、年明け、どう仕掛けていくのか、ざっくりとでいいので、スケジュールを組んでいくと、スムーズに進んでいくでしょう。

オフは、できるだけ用事を入れずに。急な飛び込みの誘い、仕事が幸運につながります。

愛は、定時連絡＆デートで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)