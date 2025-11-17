ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
やるべきことから片付けて。
迷いが晴れて、すっきりと過ごせそう。振り返ってみると、なぜ、モヤモヤ、クヨクヨしていたのか分からないほど、気分が変わるでしょう。フットワークも軽くなって、たまっていた課題もあっさりと片付きそう。
この機に、年末年始にかけてのプランを練ってしまいましょう。年内は何をどこまで終わらせるのか、年明け、どう仕掛けていくのか、ざっくりとでいいので、スケジュールを組んでいくと、スムーズに進んでいくでしょう。
オフは、できるだけ用事を入れずに。急な飛び込みの誘い、仕事が幸運につながります。
愛は、定時連絡＆デートで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）視界がクリア。
