冬の食事が楽しくなる！ 最新の調理家電【即買いガジェット】
毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新の調理家電です。
調理家電を購入するときにチェックしたいのが調理後のメンテナンス性だ。各種プレートなどは水洗いが簡単にできるのがベスト。
「焼き芋メーカー BakeFree」や「回転羽つき屋台焼き ぐるり庵」はプレートの脱着が可能で、その洗浄も楽チン仕様。
また、大型モデルの「Xiaomi エアフライヤー 6.5L」も、フライプレートとバスケット部分が脱着でき、さらにこれらは食洗機にも対応する。焦げ、油のこびりつきが多い調理家電こそ、各種プレートのメンテナンス性のチェックを忘れずに！
焼き芋メーカー Bake Free
ドウシシャ／1万1880円
新モデルでは焼き芋プレートが進化。これまでのプレートは、サツマイモが1本ずつ入る横長の窪みがありましたが、窪みをなくした大きな一枚プレートを採用。これにより、サツマイモを縦横どちらでも設置することができ、本体の上下に配置されたヒーターでじっくりと焼き上げられる。焼き加減の調整、保温やリベイクにも対応です！【爆速調理のたこ焼き機！】
回転羽つき屋台焼き ぐるり庵
サンコー／1万2800円
高火力上下ヒーターを搭載した本体を回転させることで、たこ焼きなら最短5分で完成。たこ焼きだけでなく、たい焼きと大判焼きのプレートが付属されて、どれも羽付きの状態で焼き上げることが可能。プレートが食洗機対応というメンテナンス性の高さにも注目です！【超人気トースターの新モデル！】
アラジン グラファイトトースター AET-GS13D
日本エー・アイ・シー／実勢価格1万5700円前後
アラジン グラファイトトースター（1枚焼き）CAT-G8A
日本エー・アイ・シー／実勢価格1万5180円前後
累計400万台を超える超人気シリーズに新モデルが登場。0.2秒で発熱して一気にパンを焼き上げ、外はカリカリで中身はふわふわの食感を実現。天ぷらなどお惣菜の温めも、余分な油を落としつつ表面はカリカリ仕上げ。そして、可動式の網を採用して調理後のお手入れも簡単仕様。ひとり暮らしにうれしい、1枚焼きモデルも登場です！【スマホメーカーの調理家電！】
Xiaomi エアフライヤー 6.5L
シャオミジャパン／9780円
スマホと同じくコスパ最強路線で家電も大人気のシャオミ。注目なのは約1.5kgのチキンを丸ごと調理できる大容量の6.5リットル仕様エアフライヤー。さらに、裏返しする必要もなく、熱風で素早く調理することが可能。QRコードから101種類のレシピをチェックできるのも、スマホメーカーならでは！
取材・文／直井裕太