おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
可能性を大いに広げて。
「その手があったか！」という気付きと口惜しさから1週間が始まりそう。
思いつきそうで思いつかない、当たり前なのに新しい、誰かの提案、スタイルに刺激を受けるでしょう。あなたプロデュースにならなかったことは非常に残念ですが、ある意味、時代の流れとあなたの感性がマッチしてきたということ。
よその成功パターンを参考に、あなたもいろいろ仕掛けてみましょう。失敗を恐れずに、数を撃つことが大事。だんだん、狙いが定まって、空前のヒットにつながるかも。
オフは、弾丸旅行がよい気分転換に。
愛は、イメージチェンジでハッとさせて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）ブラッシュアップの始まり。
