【今週の運勢】2025年11月第4週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

ブラッシュアップの始まり。
可能性を大いに広げて。

「その手があったか！」という気付きと口惜しさから1週間が始まりそう。

思いつきそうで思いつかない、当たり前なのに新しい、誰かの提案、スタイルに刺激を受けるでしょう。あなたプロデュースにならなかったことは非常に残念ですが、ある意味、時代の流れとあなたの感性がマッチしてきたということ。

よその成功パターンを参考に、あなたもいろいろ仕掛けてみましょう。失敗を恐れずに、数を撃つことが大事。だんだん、狙いが定まって、空前のヒットにつながるかも。　

オフは、弾丸旅行がよい気分転換に。

愛は、イメージチェンジでハッとさせて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)