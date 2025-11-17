『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の入場者プレゼント第2弾の詳細が発表された。

参考：『呪術廻戦』禪院直哉、『チェンソーマン』ビーム MAPPAアニメで人気爆増のキャラたち

集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）を突破する『呪術廻戦』。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円を記録。2023年7月から12月にかけて、TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。そして2025年、『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』が5月30日に、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が10月17日より公開。さらにTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が、2026年1月より放送開始される。

11月7日に公開された『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、11月10日までの4日間で観客動員数46万人、興行収入7.1億円を突破している。

入場者特典プレゼント第2弾は、11月7日の公開初日に公開されたTVアニメ第3期『死滅回游 前編』のティザービジュアルを使用したビジュアルボード。虎杖の死刑執行を任命された特級術師・乙骨憂太と対峙する虎杖悠仁。五条悟という同じ師を持つ2人の死闘が描かれている。

なお、入場者プレゼントは第4弾まで実施予定だ。（文＝リアルサウンド編集部）