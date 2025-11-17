74歳・岩城滉一、“新たな愛車”公開 塗装にこだわり「結構いい値段する」「大事に乗っていこうかなと思ってます」
俳優の岩城滉一（74）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな“愛車”を公開した。
【動画】かっこよすぎる…74歳・岩城滉一が公開したブラックの“新たな愛車”
動画冒頭、ブラックの大型バイクで疾走する岩城の姿からスタート。第三京浜道路の保土ヶ谷パーキングエリアを訪れた岩城は、「よくオートバイ好きでみんなで集まって ここでなんがダべってたというかね」と思い出を回顧。続けて「今日はハーレーをね新しく作ったんで、慣らしがてらちょいと乗ってきてみました」と報告した。
岩城は「96キュービックインチということなんで、1580ccだそうです」と紹介し、「僕らの時代じゃ 1580ccなんてたようなことはちょっと考えらんなかったんだけど、乗りやすいっていうかね、低速もいいし、高速も速いです」と乗り味を伝えた。
また「僕のこのバイクに関しては、昔からエンジンをいじるってことあんまりしなくて、基本的にはどれもノーマルでちょっとシャレっ気のある塗装であったりとか、そういうので色つけてます」とし、同車については米・カリフォルニアで賞を取った人が塗ってくれたと明かした。岩城はその人に何台か、自身のハーレーを塗ってもらっているといい、「すごくこう凹凸がある。貝を使って塗ってるという。そういうとこでは手のかかったバイクだと思います。結構いい値段すると思いますよ」「僕の方からこうしてくれてくれっつうのはなかなかちょっとイメージができなくて」「出来上がってきて『おお、行ったね、今回も』みたいな。全然満足してるんで、そういう面では文句ないです」とご満悦の様子だった。
そのほか、フロントホークやウインカー、バッグ、マフラーなど、こだわりのカスタムについても説明。“愛車”を細部にわたり説明し、愛着を見せた。そして最後に「手間ひまかけて僕のために作ってくれたんで、大事に乗っていこうかなと思ってます。自分が見てもよくできたバイクだなと思って、関心してるけど、お気に入りの1台ではあるよね」と伝えた。
