¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢»Ò°é¤ÆÊ¬Ã´¤ÏÉ×ÉØ¡ÈÊ¿Åù¡É¡ÖÏ¢·È¤ò¼è¤ë´¶¤¸¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØCHINTAI presents ¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å Chapter #0 ¡ÁTouch Your Heart¡Á¡Ù¡ÊTOKYO¡¡FM¡¿Ëè½µÆüÍË¡¡¿¼0¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹áÄÇÍ³±§¡Ê38¡Ë¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¤¤ã¤ê¡¼¤ÎÉ×¡¦ÍÕ»³¾©Ç·¡¢¤ï¤¬»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡È½é¸ø³«¡É¡Ö2¿Í¤È¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡×
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤¬¡¢21ºÐ¤Ç·ëº§¤ò·èÃÇ¤·¤¿¹áÄÇ¤Ë¡Ö·ëº§À¸³è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹áÄÇ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÄÇ¤«¤é¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ê»Ò¤É¤â¤Ï¡Ë1ºÐ¡×¡Ö·ëº§À¸³è¤Ï³Ú¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢·ëº§¤·¤¿¤Î¤È²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¡£´Ø·¸ÃÍ¤¬ÊÑ¤ï¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹áÄÇ¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö¸òºÝ¤«¤é·ëº§¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä1¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£1¿Í¤Ã»Ò¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢É×¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸ª¤Î²Ù¤¬¹ß¤ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à»Ò°é¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Ï¢·È¤ò¼è¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹áÄÇ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤Û¤ó¤È¤ËÊ¿Åù¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢È¾¡¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹áÄÇ¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤ËÈ¾¡¹¤Ç¡Ê»Ò°é¤Æ¡Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à½êÂ°¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØKERA!¡Ù¤ä¡¢¡ØZipper¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£11Ç¯8·î¡¢ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤â¤·¤â¤·¸¶½É¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤±¤ë¡×¡¢¡ÖCANDY CANDY¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£23Ç¯3·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¡£24Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤¤ã¤ê¡¼¤ÎÉ×¡¦ÍÕ»³¾©Ç·¡¢¤ï¤¬»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡È½é¸ø³«¡É¡Ö2¿Í¤È¤â¤Õ¤ó¤ï¤ê²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤Î´é¡×
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤¬¡¢21ºÐ¤Ç·ëº§¤ò·èÃÇ¤·¤¿¹áÄÇ¤Ë¡Ö·ëº§À¸³è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹áÄÇ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö¸òºÝ¤«¤é·ëº§¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä1¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£1¿Í¤Ã»Ò¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¡¢É×¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸ª¤Î²Ù¤¬¹ß¤ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à»Ò°é¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Ï¢·È¤ò¼è¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹áÄÇ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤Û¤ó¤È¤ËÊ¿Åù¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢È¾¡¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡×¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹áÄÇ¤Ï¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤ËÈ¾¡¹¤Ç¡Ê»Ò°é¤Æ¡Ë¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à½êÂ°¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØKERA!¡Ù¤ä¡¢¡ØZipper¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡£11Ç¯8·î¡¢ÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤â¤·¤â¤·¸¶½É¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤±¤ë¡×¡¢¡ÖCANDY CANDY¡×¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£23Ç¯3·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÍÕ»³¾©Ç·¡Ê29¡Ë¤È·ëº§¡£24Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£