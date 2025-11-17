１７日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第３６回で、ヒロインのトキ（郄石あかり）と英語教師ヘブン（トミー・バストウ）の牋杆生譽ャップ瓩ドタバタをまじえて描かれた。

ヘブンから一度は「クビ」を宣告された女中のトキ。仕事の内容が狆込み瓩箸瞭本人側の誤解が広がったことにヘブンは困惑し、契約解消を望んだが、世話役で同じ学校に勤める錦織（吉沢亮）のとりなしで解雇を免れる。雑事をこなす中で、ヘブンの机上にある２体の小さな人形に見入った。十字の形をしたワラ人形にも見えた。

「かわいい…」

なぜヘブンがワラ人形を持っているのかは分からない。ドラマ第１回では、明治維新の世に適応できない旧士族のトキ一家で、父司之介（岡部たかし）が世相を呪い、家族の前でわら人形にクギを打つ場面が見られた。トキは怪談好きであり、司之介の影響もあってワラ人形をかわいいと思ったのか。ヘブンの英語が分からず悪戦苦闘するトキに、謎のワラ人形が共通点を生じさせた形だ。

人形は、Ｘ（旧ツイッター）でも「アレいったい何だろう」「ヘブン先生誰を呪ってたの」「服着せてるの、呪いたい相手の着物のハギレだったらゾッとする」「第一回の藁人形おもいだしちゃうじゃん」などと謎や疑問を呼んでいた。

呪いの？人形にトキが笑みを浮かべたころ、ヘブンは学校で「女中を雇っただけで酷い目にあった」などと公私混同の英語例文を示す授業をしていた。以前にも女中の件を例文にしており、しつこい性格をうかがわせるヘブン。ワラ人形もそんな気質を物語るアイテムか…。