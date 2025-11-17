今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、自分に対して正直になるとうまくいきそう。人の意見は参考程度にして、自分がやってみたいことをしてみましょう。たとえ失敗したとしても、学べることも多いようです。恋愛は、おしゃれを意識すると相手に魅力が伝わりやすくなるでしょう。デートするなら夕方から夜がベスト。
★ワンポイントアドバイス★
予定外のことが起きたとしても、不機嫌な顔をしないようにしましょう。穏やかな表情で周りの人を安心させると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
