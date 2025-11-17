週明けドル高円高優勢＝東京為替前場概況



週明け１７日午前の市場はドル高円高が優勢。ドル円は１５４円台半ばを挟んでの上下。円キャリー取引の拡大期待が支えも、１５５円手前の売りが意識されており、積極的な上値追いにも慎重。日経平均の軟調な動きも重石となっている。



ドル円を除くとドル高が優勢となっており、ユーロドルは１．１６２０台から１．１６０２を付けた。大台を維持しており、動きとしては落ち着いたものとなっているが、上値が重くなっている。目立った材料は見られず、リスク警戒の動きがドル買い円買いにつながっているとみられる。ポンドドルが１．３１７０台から１．３１５０を付ける動き。



ユーロ円は１７９円２６銭まで一時売りが出た。対ドルでのユーロ売りドル買いと円買いの動きから上値が重い。ユーロ円は先週末１８０円手前からいったん売られており、１８０円手前の売りが意識されている。ポンド円は２０３円７１銭から２０３円１４銭まで下げた。こちらもユーロ円同様にリスク警戒の動きからのドル買い円買いが重石。



豪ドルはリスク警戒の動きを意識し、対ドル対円でやや軟調。豪ドルドルは０．６５３０台から０．６５１０台、対円では１０１円００銭台から１００円７０銭台を付けている。



MINKABUPRESS 山岡

