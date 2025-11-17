人物像を考える

和田アキ子が司会を務める「アッコにおまかせ！」（TBS系）が来年3月に終了することが発表された。1985年の放送開始から40年にわたって日曜昼の枠を守ってきた番組がついに幕を下ろすことになる。そこには、和田が日本の芸能界・テレビ界で担ってきた役割が終わりを迎えようとしている、という象徴的な意味が込められている。そもそも和田アキ子とは何者だったのか。その人物像について改めて考えてみることにする。【ラリー遠田／お笑い評論家】

＊＊＊

【写真】「少し寄りすぎ」…密着ぶりが話題に。顔が引きつった人気俳優と和田アキ子

和田アキ子は圧倒的な「声」の持ち主である。デビュー当初から「和製リズム＆ブルース」として知られ、骨太でソウルフルな歌唱は、日本の音楽界において唯一無二の存在感を放ってきた。黒人音楽の影響をここまで真正面から体現した女性歌手は珍しく、その豪放な歌声は彼女を単なる歌手以上の象徴的存在へと押し上げた。

和田アキ子

彼女の魅力はその歌唱力だけにあるのではない。面倒見の良さや義理堅さ、そして情の深さといった人情味も、彼女を構成する重要な要素である。多くの若手芸人やタレントが彼女を慕うのは、豪快なキャラクターの裏にある温かさや筋の通った優しさを知っているからである。

その性格形成には、幼少期の厳しい家庭環境が影響しているのかもしれない。父親が絶対的権力者として家庭に君臨し、子供たちが全員敬語で接するような抑圧的な空気の中で育った和田は、反動として非行に走ったが、その過程で洋楽や英語の歌と出会い、強烈な負けん気と好奇心を音楽に対する情熱へと昇華させていった。アメリカのソウルに魅了され、ジャズ喫茶などで歌っていた彼女がスカウトされたのは必然だったと言える。

しかし、スター街道は決して順風満帆ではなかった。デビュー直後は生活も苦しく、先輩歌手から受けたいじめも壮絶だった。大部屋楽屋で嫌みを言われたり、靴に落書きされたりした。収録中にもある男性歌手に「お前がいると俺の背が低く見えるから、俺の横に並ぶな」と言われて蹴飛ばされたこともあった。そんな環境の中でも歌手としての実力で突破口を開き、「どしゃぶりの雨の中で」「笑って許して」「あの鐘を鳴らすのはあなた」とヒットを連発し、大歌手としての地位を確立した。

時代とギャップ

彼女のキャリアを決定づけたのが、1970年代の伝説的バラエティ番組「金曜10時！ うわさのチャンネル！！」（日本テレビ系）である。ここで和田は「ゴッド姉ちゃん」として、ハリセンを片手に共演者を追い回す豪快なキャラクターを演じ、乱暴者というイメージが広まった。この番組は、ドッキリ企画やリアクション芸の元祖とも言える存在である。

そのイメージは悪い方向にも拡散していった。芸人たちが彼女の恐ろしさをネタにして、噂に尾ひれがついて広まることで、和田は実態以上に怖い存在として語られるようになった。実際には、後輩やスタッフへの気遣い、若者文化への好奇心、そして理不尽を嫌うまっすぐな姿勢が彼女の本質にあった。パワフルな芸風とは裏腹に、誰よりも懐の深い人物だったのである。

ただ、時代は変わった。コンプライアンス意識の高まりとSNSによる監視の強化により、かつては許容されていた強い個性は批判の対象になりやすくなった。和田アキ子は本来、テレビという巨大装置の歯車の1つではなく、むしろ空気を作り出す側の人物だったのだが、時代が共感・優しさを求める方向へと転じていく中で、あえて強さを貫く彼女の芸風は徐々に時代とのギャップを生むようになった。最近、彼女が失言で批判を招いたりしていたのは、その変化を象徴している。

和田アキ子とは何者だったのか。それは、テレビが最も強い力を持っていた時代を体現し、圧倒的な声と気迫で芸能界に君臨しながら、同時に後輩を守り、若者文化にも門戸を開き続けた稀有な存在である。テレビというメディアが生んだ巨大なスターであり、昭和・平成・令和を貫いて生き残った最後のモンスター的なタレントなのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部