◇W杯欧州予選I組 イタリア1―4ノルウェー（2025年11月16日 イタリア・ミラノ）

イタリアがホームで行われた2026年北中米大会の欧州予選I組最終戦でノルウェーに1―4で逆転負けを喫し、同組2位でプレーオフに回ることが決まった。勝ち点3差で追った首位ノルウェーとの直接対決で、得失点差で逆転するには9点差の勝利が必要という厳しい状況だった中で前半11分に先制。その後も好機を重ねたが、シュート数7―1と圧倒した前半に追加点を奪えなかった。後半18分に追いつかれると、相手エースのハーランドに2得点を奪われるなど逆転を許して力尽きた。

予選途中に就任したガットゥーゾ監督は「何よりもまずサポーターに謝罪しなければ。1―4という結果は重過ぎる」と険しい表情。先手を取りながらの逆転負けに「残念。前半は非常に良かったし、本当のチームだったが、最大の失望は後半がその水準に達していなかったこと」と嘆いた。

今後は各組2位などによるプレーオフに臨むが、過去2大会は突破できずに出場権を逃した難所。各4チームがミニトーナメントで残り4枠を争う崖っ縁の戦いへ、W杯優勝4度の伝統国を率いる指揮官は「解決策を見つけ出すつもりだ。決勝に勝ち進んでW杯出場権を獲得したい」と訴えた。