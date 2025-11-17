²¹ÃÈ²½¤ÇÅß¤Îµû¤Î½Ü¤¬Ã»¤¯¡¢¡Ö²¶¤Î»þÂå¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£¤ÏÂçÊÑ¡×¡Ä£±£°£°ºÐ¤Î¤¹¤·¿¦¿Í¡¦¾®ÌîÆóÏº¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤¤ä¤Ð¤·¼¡Ïº¡×¾®ÌîÆóÏº¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ã²¼¡ä
¡¡Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¤¹¤¤ä¤Ð¤·¼¡Ïº¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢75Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤¹¤·¤ò°®¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿´õÂå¤Î¤¹¤·¿¦¿Í¡¦¾®ÌîÆóÏº¤µ¤ó¤¬10·î27Æü¤Ë100ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ä¤¹¤·¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤¹¤·¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á
¡¡ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ë³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤Ç¡¢µû¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¤¹¤·¼ï¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Å¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡£
¡¡¤ªÇ¤¤»¤Î°®¤ê¡Ê20´ÓÄøÅÙ¡Ë¤Ï»Íµ¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹½À®¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Åß¾ì¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëµû¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤È»È¤¨¤ë´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ä÷°ì¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Ï»Íµ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Æ¤ÈÅß¤ÎÆóµ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²Æ¤Îµû¤ÏÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Åß¤Îµû¤Ï´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿È¤Î»é¤¬È´¤±¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤À¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÄ÷°ì¤µ¤ó¡£µù³ÍÎÌ¤â¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÉ¤¤¤¹¤·¼ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥°¥í¤â½ë¤¹¤®¤Æ¡¢¤È¤ì¤Æ¤â»é¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åß¤Îµû¤ÏÆÃ¤Ë¡Ê¤È¤ì¤ë´ü´Ö¤¬¡ËÃ»¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³¤¿å²¹¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢Å¹¤Ç»È¤¨¤ë»þ´ü¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÄ÷°ì¤µ¤ó¤ÏÃ²¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎÉ¤¤¤¹¤·¼ï¤ò¤¤¤«¤Ë¹©É×¤·¤ÆÄ¹¤¯½Ð¤¹¤«¤¬¿¦¿Í¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁ¯ÅÙ¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¯ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤¹»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤¹¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÏÁíºÚ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ó¥á¥À¥¤¤ä¥Î¥É¥°¥í¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¡Ö¤¹¤·¼ï¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ô¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡×¤ÈÄ÷°ì¤µ¤ó¡£ÆóÏº¤µ¤ó¤â¡Ö²¶¤Î»þÂå¤Ï¡Êµû¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ì¤Æ¡Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Ä÷°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤¹¤·¼ï¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¡¢²Ï´ß¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÃçÇã¿Í¤é¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µû¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¿®Íê´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅ·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Çµû¤ÎÆþ²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢µû¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æþ²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤»þ¤ÏÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Éã¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤Ç¡¢»ÅÆþ¤ì¤Î»þ¤ËÃÍÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¤¿¤á¤º¤Ë¤¹¤°Ê§¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£º¤¤Ã¤¿»þ¤Ï¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
½¤¶È¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È
¡¡¤¹¤·¿¦¿Í¤ò»Ö¤¹¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö½¤¶È¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Å¹¤Ç½¤¶È¤ò¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤·¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÆ°²è¤ò»²¹Í¤ËÆÈ³Ø¤ÇÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤òÆÀ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¼ã¼Ô¤âÌÜÎ©¤Ä¡£¤·¤Ã¤«¤ê½¤¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ëÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï½¤¶È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¡£½¤¶È¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Î½¤¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¿¦¿Í¤Î·Ð¸³¤È´ª¤¬ÇÝ¤ï¤ì¤ë¤ÈÄ÷°ì¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÄ«¡¢µû¤ò¿¨¤ê¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Î¤³¤Îµû¤Ï¡Ê¿È¤Î¸Ç¤µ¤¬¡Ë¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶³ÐÅª¡¢È¿¼ÍÅª¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤À¤á¡×¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â10Ç¯¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¤ã¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡£Éã¤Ï70ºÐ¤Þ¤ÇËèÆü¡¢²Ï´ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌëÌÀ¤±Á°¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤ÏÌë£¹¡¢10»þ¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÄ÷°ì¤µ¤ó¡£
¡¡¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¹¤¤ä¤Ð¤·¼¡Ïº¡×¤Ç½¤¶È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤ÎÅ¹¤ÏÈËÀ¹¤·¡¢½çÄ´¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢º£½¤¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿¦¿Í¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¤Ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤ÎÅ¹¤â¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¹¤¤ä¤Ð¤·¼¡Ïº¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢½ÐÅ¹°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤Ï¤»¤º¡¢¶äºÂ¤ÎËÜÅ¹¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤·¤«¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸
¡¡ÆóÏº¤µ¤ó¤Ïºò½Õ¤«¤é¡¢Ä´Íý¾ì¤ËËèÆüÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾ïÏ¢µÒ¤Ê¤É¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë»þ¤Ï°®¤ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Ä÷°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉã¤Ï°úÂà¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤ÐµÙ¿¦Ãæ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£º£Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢¿©¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ´Û¡Ö£Å£Á£Ò£Ô£È £Í£Á£Ò£Ô¡×¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°®¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¸µ¡¹ËüÇî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆóÏº¤µ¤ó¤Ë½Ð±éÏÃ¤¬ÆÏ¤¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£¹·î¤Î¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÃÎ»ö¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹ñÆâºÇ¹âÎð¤¬114ºÐ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö114ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÉã¤Ï¾ï¤ËÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½Ð¿È¸©¤ÎÀÅ²¬¤â¥ë¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢114ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È¤«¡£´õË¾¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¤ÈÄ÷°ì¤µ¤ó¡£
¡¡ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¹¤·¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î75Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¡Ö¤¹¤¤ä¤Ð¤·¼¡Ïº¡×¤ò¹½¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£100ºÐ¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ì¤ÐÇ¯¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£60ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆóÏº¤µ¤ó¡£´õÂå¤Î¤¹¤·¿¦¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ª¤Î¡¦¤¸¤í¤¦¡¡ 1925Ç¯¡¢ÀÅ²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£65Ç¯¤Ë¡Ö¤¹¤¤ä¤Ð¤·¼¡Ïº¡×¤ò³«Å¹¡£2005Ç¯¤Ë¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþÈÇ¤Ç¤Ï¡¢08Ç¯ÈÇ¤«¤é12Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤Î»°¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¡£11Ç¯¤Ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖÆóÏº¤Ïò¿¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£14Ç¯¤Ë²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£
