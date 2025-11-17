シングルファーザーとして生きる遺品整理人・鳥飼樹の姿を描く草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』（カンテレ・フジテレビ系）。本作で、草磲演じる主人公・鳥飼樹が働く遺品整理会社「Heaven’s messenger」の社員・高橋碧を演じているのが、連ドラ初出演となる小澤竜心だ。これまで舞台やダンスを中心に活躍してきた小澤に、連ドラ初出演にかける想いや、事務所の先輩でもある主演・草磲とのエピソードについて語ってもらった。

ーーまずは、連ドラ初出演が決まったときの心境を教えてください。

小澤竜心（以下、小澤）：すごく嬉しかったんですけど、不安と緊張もありました。6:4くらいでプレッシャーの方が大きかったかもしれないです。

ーーどういうプレッシャーだったんですか？

小澤：責任感ですかね。「自分にできるのかな？」みたいな。でも、現場に入ってみたら皆さん優しくて、リラックスして撮影することができています。

ーー周囲の反応はいかがでしたか？

小澤：父がすごかったですね。中村雅俊さんは、お父さんド世代の俳優さんなので、「（解禁前に）言ってよ！」「家族じゃん！」って（笑）。めちゃくちゃ喜んでくれていたので、嬉しかったです。

ーー中村さんと同じシーンも多いですよね。

小澤：中村さんが演じる磯部社長は、碧が唯一心を許せる相手でもあるので、2人のシーンも多いです。父が共演シーンを観たら、連絡が止まらなくなると思います（笑）。どんなことを言われるのか、今からドキドキですね。

ーー「Heaven’s messenger」の皆さんとも仲良くなりましたか？

小澤：塩野（瑛久）さんや、八木（莉可子）さんとは、お話しする機会が多いです。誰かが他愛のない質問をして、みんながそれに乗っかって広がっていく感じで。すごく温かい現場だなと思います。でも、我に返ったときにビックリするんですよね。

ーーと言うと？

小澤：ついこの前までテレビで見ていた方が、隣で好きな食べ物の話をしている……みたいな（笑）。もともとテレビっ子なので、テレビで見てきた方々と同じ現場でお芝居をしていることがいまだに信じられないです。

ーー小澤さんは子役から活躍されていますが、ドラマの現場は今回が初めてなんですよね。とくに驚いたことはありましたか？

小澤：カメラに映っていないところでも、これだけ細かく演技をしているんだと驚きました。

ーー舞台との違いを感じる瞬間も？

小澤：ありますね。ドラマはシーンごとに撮影していくので、時系列順にならないんです。なので、気持ちの管理をどうすればいいのかというのが、苦戦するところのひとつですね。あとは、声量が分からなくなることがあります。

ーー舞台は声を張りますもんね。

小澤：そうなんですよ。それこそ、草磲さんとご一緒した舞台『ヴェニスの商人』（2024年）なんかは、「とにかくエネルギーを出してほしい」と言われていたので、すごく声を張っていたんです。それを引きずっていたのか、今回の現場に入った最初の頃は「声、小さくないかな？」と不安になることがありました。「日常会話もこれくらいだから、大丈夫でしょ」と思えるまでに時間がかかりましたね。

ーー事務所の先輩でもある草磲さんとはどんなやりとりを？

小澤：すごく気にかけてくださるのでありがたいです。話が盛り上がりすぎて、止まらないときもあったりして（笑）。

ーーどんな話をされるんですか？

小澤：ヴィンテージ古着の話とかをしますね。お芝居については直接何かを言われることはなくて。剛さんは誰に対してもフラットなので、そういうことをされないんですよね。なので、背中を見て勉強させていただいています。

ーーとくに勉強になったところを教えてください。

小澤：剛さんは、誰よりも挨拶の声が大きいんです。現場での「カット！」「チェックです！」などのちょっとした掛け声も復唱したり。そういう剛さんの明るい世界に、みんなが引き込まれていくみたいな……。“巻き込み力”があるんですよね。あと、オンオフの切り替えがすごいです。「さっきまで、あんなに無邪気にヴィンテージの話をしていたのに、もうシリアスな顔ができるの!?」という感じで。

ーー舞台でご一緒したときとはまた違った感じですか？

小澤：いや、違いは感じなかったです。どこにいても、剛さんは剛さんなんだなと思いました。

ーー稲垣吾郎さんとは舞台『多重露光』で、香取慎吾さんとはライブツアーで共演経験があるんですよね。

小澤：（稲垣）吾郎さんとご一緒したときは、初めての舞台だったので、緊張してうまくしゃべれなかったんですけど、すごく優しい方で救われました。吾郎さんはカメラがお好きなので、カメラのお話をしたときにすごく目を輝かされていたのを覚えています。普段は寡黙な方なので、「ギャップがすごい！」と思いました。（香取）慎吾さんは、二度のツアーでご一緒させていただいています。お話をする前は、「ちょっと怖い人なのかな？」と思っていたんですけど、「こんなに優しいんだ！」と驚きました。驚くほど優しい！ まわりをよく見ているし、誰に対してもフラットだし。剛さん含め、お三方の背中を見ながら、たくさんのことを勉強させていただいています。

ーー碧を演じる上で、気をつけていることはありますか？

小澤：碧は、家庭環境が複雑で、口下手なところがあるので、常に心のモヤモヤを置いておかなければならないなと思っています。なので、ちょっと難しい映画を観て、引き出しを増やしています。

ーー難しい映画というのは？

小澤：たとえば、古田新太さん主演の『空白』（2021年）とか。あとは、戦争ものとかですかね。そしたら、おすすめ欄にシリアスな映画ばかりが出てきてしまうようになって……。どこの国の作品か分からないものを、「なんで、これ観てるんだろう？」と思いながら観続けたりしています。

ーー（笑）。碧とご自身とで似ている部分はありますか？

小澤：言葉足らずなところですかね。僕は、性格とかではなく、語彙力が少ないだけかもしれないですけど……。あと、人に対して優しくありたいと思っている部分も似ていると思います。

ーー小澤さんが思う『終幕のロンド』の魅力を教えてください。

小澤：遺品整理会社と大企業という、一見交わらないように見える世界が、ひとつになっていくのが面白いなと思いました。“遺品整理人”というお仕事にスポットを当てているのも魅力だと思います。馴染みがない方も多いと思うんですけど、人生を歩んでいく上で大切な職業だと思うので。

ーーこれから、碧の物語も描かれていくことになると思いますが、「ここを見てほしい！」というアピールポイントはありますか？

小澤：入社して1カ月しか経っていないところからスタートするので、いろいろな仕事を通して成長していく姿に注目してほしいです。

ーー最後に、今後挑戦してみたい役柄があれば教えてください。

小澤：アクションものや、学園もの……あとは、サイコパスな役柄もやってみたいです。何かに固執するのではなく、さまざまな役柄に挑戦していきたいなと思います！

