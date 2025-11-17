¾¾»³Àé½Õ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤Î¿·Àß¤Ç¡Ö²¦Äç¼£¾Þ¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¡×£Ö£¹À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»ä¸«
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬16Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥×¥íÌîµå¤ÇÍèµ¨¤«¤éÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾Þ¤Ï¡ÖÁö¹¶¼é¤Ç¸²Ãø¤Ê³èÌö¤ò¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÌîµå¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¥×¥íÌîµåOB¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬Áª¤Ö¡£
¾¾»³¤Ï¡ÖÍèµ¨¤«¤éÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¿·Àß¡£¤³¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾Þ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï3´§²¦¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂôÂ¼¾Þ¡£ÂôÂ¼¡Ê±É¼£¡Ë¤µ¤ó¡¢ÀïÁ°¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤è¤Ê¡£¤½¤Î¿Í¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¡¢ÂôÂ¼¾Þ¡£º£Ç¯¤ÏÆü¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤¤¬¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂôÂ¼¾Þ¤âÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤â¼è¤ì¤ëÇ¯¤È¼è¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤½¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡¢¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÂ¾¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¤¤Ä¤Ë¤ä¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ê¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡¢¤³¤ìÁêÅö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾Þ¤À¤ï¤Ê¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¤½¤ÎÆâ¡¢²¦Äç¼£¾Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¡¢ÅöÁ³¡ØV9¡Ù¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¾Þ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢²¦Äç¼£¾Þ¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£