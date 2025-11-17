BLACKPINK¥¸¥¹¤¬·ãÃ»¥Ð¥ó¥°¡õ¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤ËÂçÊÑ¿È¡ªDior¤Î½Õ¥«¥éー¥³ー¥Ç¤Ë¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢¥ª¥óÈý¤Î¹õÈ±¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÌ¿Íµé¡ª¹õÈ±¥·¥çー¥È¤¬¿·Á¯¤ÊBLACKPINK¥¸¥¹①～③¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥ó¥°¥Ø¥¢①～③
¢£BLACKPINK¥¸¥¹¡¢¹õÈ±¥·¥çー¥È¤Ç¤ª¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë
¥¸¥¹¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE KOREA¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¡¢¹õÈ±¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£É½»æ¤Ï5¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á3¼ï¤¬¥·¥çー¥È¤Ø¥¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤¬ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¸¥¹¤À¤±¤Ë¡¢Ä¶¥·¥çー¥È¤ÎÁ°È±¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤¬¿·Á¯¤À¡£
¥¸¥¹¤Ï½Õ¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤ÎDior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£1¼ïÌÜ¤Ï¥Úー¥ë¥Ö¥ëー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¥¸¥¹¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¿å¿§¤ÈÇò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2¼ïÌÜ¤Ï¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥Û¥ë¥¿ー¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¡£¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥«ー¥È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¸¥¹¤Ï½Õ¤é¤·¤¯¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÈÎ©¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ª¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£
¤½¤·¤Æ3¼ïÌÜ¤Ï¥°¥êー¥ó¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥ß¥Ë¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ëー·Ï¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥óÈý¥·¥çー¥È½é¤á¤Æ¸«¤¿¡ª¡×¡Ö¥¸¥¹¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö·Ý½ÑºîÉÊ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³¨²è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¡Ä¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÎBLACKPINK¥¸¥¹
¤Þ¤¿¥¸¥¹¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤ÎÉ½»æ¤â2¼ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¸¥¹¤Ï°Ø»Ò¤ä²ÖÉÓ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾²¤Ë¼ê¤òÉÕ¤¤¤¿¥Ýー¥º¤ä¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ÇÆÃÄ§Åª¤ÊË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ½»æ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£