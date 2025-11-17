¡Ú²¶¤Î³Ú´ï¡¦»ä¤Î°¦µ¡¡Û1931¡Ö50Ç¯Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥¯¡×
¡Ú¥Õ¥§¥ó¥À¡¼Â¾¡Û¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¡chita1956¡¡68ºÐ¡Ë
½é¤á¤ÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£chita1956¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¥®¥¿¡¼¤ò°ú¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ê¤¤»þÂå¡¢»¨»ï¤À¤È¤«Í§¿Í¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¡Ö¤Ê¤ß¤À¡×¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¥®¥¿¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¤Ê¤ß¤À¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¥ß¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Ê¤ß¤À¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¥®¥¿¡¼¿ÍÀ¸¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ä¥¨¥Ä¥Ú¥ê¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤°ìµ¤¤Ë¥®¥¿¡¼Ç®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥¸¥ã¥º¤âÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¸¥ã¥º¤ÏÊ¹¤¯¤Ö¤ó¤Ë¤Ï¿´ÃÏ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥®¥¿¡¼¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥Ü¥Á¥Ü¥Á¤Á¤ÏÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50ºÐ¤Î»þ¥Ð¥êÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥®¥¿¡¼Ç®¤¬ºÆÈ¯¡£¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óEC00028¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¹¥È¥é¥È¡¢¥Û¥»¥é¥ß¥Í¥¹¤Î¥¬¥Ã¥È¥®¥¿¡¼¤ò¼¡¡¹¤È¹ØÆþ¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤Ï50Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤Î»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¤»ÈÍÑ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ß¤À¤Ï23Ëç¡¢¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï6Ëç¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤à¤¹¤Ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÁ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥ê¡¼¥®¥ã¥¬¡¼¡¢¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¡¢¤Ù¤Ã¹Ã¡¢3¼ïÎà¤Î¸ü¤µ¡¢¥¯¥é¥×¥È¥ó¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¿¥¤¥ä¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥¸¥ã¥º¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êchita1956Ì¾¤ÇyoutubeÅê¹Æ¡Ë¡£¥¹¥È¥é¥È¤Ç¤â¤¤¤¤²»¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¥Õ¥ë¥¢¥³¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤«º£Æü¥Ç¥¸¥Þ¡¼¥È¤Ç±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º¥Ý¥Á¥Ã¤È¡¦¡¦¡¦¡ÊºÊ¤Ë¤Ïµö²ÄºÑ¤ß¡Ë¡£ÌÀÆüÈ¯Á÷¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤Î¤·¤ß¡¼¡¼¡£¤Ê¤ß¤À¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤¿¤«¤¬¥Ô¥Ã¥¯¤µ¤ì¤É¥Ô¥Ã¥¯¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£1998Ç¯º¢¤Î¥¨¥Ç¥£¤ÏÊ¬¸ü¤¤ÀÐ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¿¿»÷¤·¤¿¤ê¡£¥Ô¥Ã¥¯¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¥Ð¡¼Âå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î¾¿Ï¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤ËÃÆ¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£·ë¶É»ä¤Ï¡¢ÃÆ¤¯¾ì½ê¤¬3²Õ½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç°ÂÄê¡£¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¤Ï°ì²Õ½ê¤·¤«¤Ê¤«¤éÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¤Ê¤¢¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Î²»¤¬¥À¥µ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤·¡£¥¸¥ã¥º¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£¡ÊBARKS ±¨´ÝÅ¯Ìé¡Ë
