Aputure LEDライト用のソフトボックス「Quick Dome」 40・60・90cmを用意
Quick Dome 40
アガイ商事株式会社は、パラボリック型ソフトボックス「Quick Dome」シリーズを11月12日（水）に発売した。AputureのLEDライト製品で使用できる。
クイックラッチ機構でロッドを固定でき、素早く組み立てられるというソフトボックス。
専用のキャリングバッグが付属する。
Quick Dome 40
フルカラーLEDライト「STORM 80c」用に最適化されたMini ProLockマウント対応のソフトボックス。直径は40cm。
Quick Dome 60
「Light Dome mini III」の後継となる直径60cmのソフトボックス。対応マウント：ボーエンズマウント 組み立て時寸法：Φ58×32.7cm 収納時寸法：53×7×5.7cm 重量：0.76kg 同梱品：1ストップディフューザー、インナーディフューザー、40°ライトコントロールグリッド、キャリングバッグ 価格：2万2,000円
Quick Dome 90
直径90cmのソフトボックスで、「Light Dome III」の後継にあたる。対応マウント：ボーエンズマウント 組み立て時寸法：Φ89×60cm 収納時寸法：92×7×5.7cm 重量：1.4kg 価格：3万8,500円 同梱品：1ストップディフューザー、2ストップディフューザー、インナーディフューザー、40°ライトコントロールグリッド、キャリングバッグ