東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、安永がS高 東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、安永がS高

17日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数471、値下がり銘柄数916と、値下がりが優勢だった。



個別では安永<7271>がストップ高。ＪＥＳＣＯホールディングス<1434>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、ナカノフドー建設<1827>、林兼産業<2286>、ユニカフェ<2597>など43銘柄は年初来高値を更新。サンコール<5985>、櫻島埠頭<9353>、丸運<9067>、新コスモス電機<6824>、ライトオン<7445>は値上がり率上位に買われた。



一方、アドバネクス<5998>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>が一時ストップ安と急落した。ぐるなび<2440>、ガーデン<274A>、ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス<3113>、ハピネス・アンド・ディ<3174>、東和フードサービス<3329>など14銘柄は年初来安値を更新。エスクリ<2196>、レオクラン<7681>、倉元製作所<5216>、ロココ<5868>、ムーンバット<8115>は値下がり率上位に売られた。



