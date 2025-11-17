ETF売買動向＝17日前引け、ｉＦ高配４０、日経高配５０が新高値 ETF売買動向＝17日前引け、ｉＦ高配４０、日経高配５０が新高値

17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比18.6％減の1766億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.0％減の1316億円だった。



個別ではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> 、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、ＮＥＸＴ 銀行 <1631> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> など18銘柄が新高値。ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.22％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は5.34％安、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は4.32％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は3.79％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は3.36％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は3.32％安と大幅に下落した。



日経平均株価が円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金775億9300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均873億8200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が166億3000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が136億5300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が58億8200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が56億8000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が52億8900万円の売買代金となった。



