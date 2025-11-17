　17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 77593　　 -26.5　　　 42870
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16630　　　16.3　　　　6017
３. <1360> 日経ベア２　　　 13653　　　75.9　　　 147.7
４. <1540> 純金信託　　　　　9847　　　22.6　　　 19540
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5882　　 -38.7　　　 50800
６. <1579> 日経ブル２　　　　5680　　　-3.4　　　 461.1
７. <1321> 野村日経平均　　　5289　　 -54.0　　　 51910
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　4606　　　 1.2　　　 685.5
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3098　　　51.5　　　　2417
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　1754　　 -14.8　　　160350
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1636　　 -20.1　　　　 243
12. <1306> 野村東証指数　　　1397　　 -77.0　　　3494.0
13. <1542> 純銀信託　　　　　1305　　　-5.1　　　 23105
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1208　　　-1.1　　　　5203
15. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1107　　 375.1　　　3532.0
16. <314A> ｉＳゴールド　　　1029　　 -43.3　　　 299.8
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 969　　　21.4　　　 58170
18. <200A> 野村日半導　　　　 944　　 291.7　　　　2258
19. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 868　　 -25.0　　　 687.4
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　 857　　 -16.9　　　 752.8
21. <1330> 上場日経平均　　　 831　　 -18.3　　　 51960
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　 810　　 -46.1　　　 51740
23. <1328> 野村金連動　　　　 802　　　-3.7　　　 15065
24. <1615> 野村東証銀行　　　 770　　 -35.0　　　 487.6
25. <1545> 野村ナスＨ無　　　 755　　 -35.5　　　 39200
26. <1308> 上場東証指数　　　 660　　　 3.1　　　　3452
27. <1489> 日経高配５０　　　 599　　　11.1　　　　2701
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 580　　 -31.8　　　　2351
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 579　　 -58.2　　　 65800
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 544　　 -80.8　　　 51990
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 537　　　16.7　　　2156.5
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 531　　 266.2　　　　1102
33. <1358> 上場日経２倍　　　 488　　 -30.1　　　 81110
34. <2244> ＧＸＵテック　　　 442　　 -42.4　　　　3059
35. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 414　　　55.1　　　 344.2
36. <1541> 純プラ信託　　　　 403　　　32.1　　　　7067
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 381　　 -29.4　　　 58970
38. <2860> 野村独株Ｈ有　　　 368　　5157.1　　　　3098
39. <1398> ＳＭＤリート　　　 351　　 -49.3　　　2062.5
40. <2516> 東証グロース　　　 347　　 -21.1　　　 546.0
41. <1630> 野村小売　　　　　 323　　3488.9　　　 35710
42. <2089> 農中ＤＡＸＨ　　　 305　　-100.0　　　2685.5
43. <237A> ｉＳ米２５　　　　 279　　1368.4　　　 167.9
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 277　　　19.4　　　　 151
45. <2559> ＭＸ全世界株　　　 262　　 -40.5　　　 25415
46. <2243> ＧＸ半導体　　　　 256　　 -36.6　　　　2520
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 235　　 -42.4　　　 52810
48. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 228　　 -64.8　　　　3000
49. <1571> 日経インバ　　　　 227　　 -69.3　　　　 422
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 190　　 -50.5　　　 30070
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース