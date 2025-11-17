ETF売買代金ランキング＝17日前引け
17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 77593 -26.5 42870
２. <1357> 日経Ｄインバ 16630 16.3 6017
３. <1360> 日経ベア２ 13653 75.9 147.7
４. <1540> 純金信託 9847 22.6 19540
５. <1458> 楽天Ｗブル 5882 -38.7 50800
６. <1579> 日経ブル２ 5680 -3.4 461.1
７. <1321> 野村日経平均 5289 -54.0 51910
８. <1568> ＴＰＸブル 4606 1.2 685.5
９. <2644> ＧＸ半導日株 3098 51.5 2417
10. <2036> 金先物Ｗブル 1754 -14.8 160350
11. <1459> 楽天Ｗベア 1636 -20.1 243
12. <1306> 野村東証指数 1397 -77.0 3494.0
13. <1542> 純銀信託 1305 -5.1 23105
14. <1329> ｉＳ日経 1208 -1.1 5203
15. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1107 375.1 3532.0
16. <314A> ｉＳゴールド 1029 -43.3 299.8
17. <1326> ＳＰＤＲ 969 21.4 58170
18. <200A> 野村日半導 944 291.7 2258
19. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 868 -25.0 687.4
20. <1655> ｉＳ米国株 857 -16.9 752.8
21. <1330> 上場日経平均 831 -18.3 51960
22. <1320> ｉＦ日経年１ 810 -46.1 51740
23. <1328> 野村金連動 802 -3.7 15065
24. <1615> 野村東証銀行 770 -35.0 487.6
25. <1545> 野村ナスＨ無 755 -35.5 39200
26. <1308> 上場東証指数 660 3.1 3452
27. <1489> 日経高配５０ 599 11.1 2701
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 580 -31.8 2351
29. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 579 -58.2 65800
30. <1346> ＭＸ２２５ 544 -80.8 51990
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 537 16.7 2156.5
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 531 266.2 1102
33. <1358> 上場日経２倍 488 -30.1 81110
34. <2244> ＧＸＵテック 442 -42.4 3059
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 414 55.1 344.2
36. <1541> 純プラ信託 403 32.1 7067
37. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 381 -29.4 58970
38. <2860> 野村独株Ｈ有 368 5157.1 3098
39. <1398> ＳＭＤリート 351 -49.3 2062.5
40. <2516> 東証グロース 347 -21.1 546.0
41. <1630> 野村小売 323 3488.9 35710
42. <2089> 農中ＤＡＸＨ 305 -100.0 2685.5
43. <237A> ｉＳ米２５ 279 1368.4 167.9
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 277 19.4 151
45. <2559> ＭＸ全世界株 262 -40.5 25415
46. <2243> ＧＸ半導体 256 -36.6 2520
47. <1367> ｉＦＴＰＷブ 235 -42.4 52810
48. <1671> ＷＴＩ原油 228 -64.8 3000
49. <1571> 日経インバ 227 -69.3 422
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 190 -50.5 30070
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
