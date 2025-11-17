全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西早稲田の食堂『南インドオステリア 四次元食堂』です。

名店「エリックサウス」で培った技！

ランチに出すのがミールスやビリヤニなどの定食類。名店「エリックサウス」で培った技を駆使したそれはさすがの味わいだ。とはいえ真骨頂はディナーにあり。

そもそも店主・林さんのルーツは現地でも修業したイタリアンの料理人。その経験と南インドの料理をシンクロさせた目の覚めるような一品が並ぶ。

めかじきのココナッツブルーチーズ煮込み1600円

『南インドオステリア 四次元食堂』めかじきのココナッツブルーチーズ煮込み 1600円 ココナッツの甘みとチーズのコクが淡白な味わいの身を引き立て白ワインと相性抜群

めかじきの煮込みは“ミーンモーレ”というケララ州のココナッツカレーをベースにゴルゴンゾーラのコクと香りで奥行きを出す。見事なバランス感覚でどちらか一方に偏ることなく、中間地点に着地させた、まさにオリジナルの味わいなのだ。

「固定観念にとらわれない」そんな想いがこの店名には込められている。

『南インドオステリア 四次元食堂』店主 林拓郎さん

店主：林拓郎さん「予約やお問い合わせはLINEからお願いします」

『南インドオステリア 四次元食堂』

［店名］『南インドオステリア四次元食堂』

［住所］東京都新宿区西早稲田3-19-1

［電話］非公開

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時半〜21時半（21時LO）

［休日］火・月の夜

［交通］地下鉄副都心線西早稲田駅1番出口から徒歩5分、地下鉄東西線高田馬場駅6番出口から徒歩7分

※画像ギャラリーでは、イカスミパスタの画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】どーんと大きなカレー風味のサバがのったイカスミパスタ（7枚）