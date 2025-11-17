¤Î¤ó¡¡´Ñ»¡´ã¤ËÌ´Ãæ¡©¡È1¸½¾ì¤Ë1¿ÍÉ¬Í×¡É¤Ê¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë¡Ö¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤È¥¥ã¥¢¥¥ã¥¢¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¡¢16Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖMISS KING/¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡¡ºÇ½ª²óÄ¾Á°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¡×¤Ë½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ABEMAÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖMISS¡¡KING/¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×¡Ê·îÍË¸å8¡¦00¡¢Á´8ÏÃ¡Ë¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤Î¡Ö½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ó¡£¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¸µ´ý»Î¡¦Æ£Æ²À®¸çÌò¤ÎÇÐÍ¥¡¦Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È¡¢À¨¤¯¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤ÇÃÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Í¥¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤Î°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥é¥¹¤Ç¡¢À¨¤¤±Ô¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¤Æ¡£¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«ÄÌ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡ÖA¥¥ã¥á¡¢B¥¥ã¥á¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤¬2Âæ¤¢¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¡ÊÆ£ÌÚ¤¬¡Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡ÈB¥¥ã¥á¤Ï¡©º£Æü¤Ê¤¤¤Î¡©¡É¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡ÈÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¡ª¡É¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ£ÌÚ¤Ï¡Ö1Âæ¤«2Âæ¤À¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Êµ¤¤Å¤¯¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²óÂçÊÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È±é¤¸¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬À¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»£±Æ¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ£ÌÚ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢À¨¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¹Ó¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¤´°ì½ï¤·¤Æ¤Æ¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¹µ¤¨¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤ë»þ¤È¤«¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤È¥¥ã¥¢¥¥ã¥¢¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾´ý¤Î¶ð¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÆ£ÌÚ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡Ö¹¡×¤Èµó¤²¤¿¤Î¤ó¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¤¤·ÅÙÎÌ¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¸½¾ì¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤è¤¯¹¤¯¸«¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¡£°ì¸½¾ì¤ËÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬1¿ÍÉ¬Í×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¿´¶¯¤¯¤Æ¡£½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¡£Æ£ÌÚ¤Ï¡Ö°ì¸½¾ì¤Ë°ìÆ£ÌÚ¡©¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£